Carlos Tévez sobre Argentina: “Terminó como se esperaba, sin ideas no puedes llegar lejos”

El Mundial Rusia 2018 dejó un sabor amargo en toda Argentina. El equipo ‘Albiceleste’, a pesar de las importantes figuras individuales, no logró presentar un buen juego colectivo y las críticas por la mala actuación, sumada al trabajo hecho por Jorge Sampaoli al que muchos se opusieron, no demoraron en aparecer.

Esta vez fue Carlos Tévez quien analizó y dio su punto de vista sobre lo sucedido. “Terminó como todos pensábamos que iba a terminar. Nadie lo dice, pero cuando no hacés las cosas bien ni tenés las ideas claras, no podés llegar lejos”, explicó el ex jugador de la Selección Argentina para la cadena ESPN.

“No tuvimos una idea clara de cómo íbamos a jugar el Mundial. Es difícil caerle a alguien, pero todo viene de la mano”, añadió el jugador de Boca Juniors. De la misma forma, señaló lo que se debería hacer para obtener buenos resultados. “Uno tiene que decir 'vamos por este camino' y los jugadores, dirigentes e hinchas ir todos de la mano para lograr la Copa del Mundo”.

“Los jugadores solos o los dirigentes no lo iban a lograr y así vamos a estar muchos años sin ganar la Copa. Todos opinamos pero es importante tener una unidad y un proyecto. Hay que hacer lo que hizo Alemania y ahora Francia, en vez de caer en la misma ignorancia que tenemos”, finalizó rotundamente Carlos Tévez.

EL DATO

Carlos Tévez jugó los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 con la Selección Argentina. Anotó 3 goles en las mencionadas participaciones.