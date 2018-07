Susy Cortez publicó candente foto con la camiseta de su nuevo jugador favorito

La bella modelo brasileña, Susy Cortez, reconocida por ser la eterna 'Miss Bum Bum', volvió a encender las redes sociales con una infartante foto en la que solo viste una camiseta del Barcelona.

En plena onda de los diez candidatos para ganar el premio 'The Best' de la FIFA, Susy acompañó su candente fotografía con una descripción alentadora a Philippe Coutinho, quien no está voceado para ganar tal distinción.

"No sé quién ganará el premio 'The Best' por la temporada 2017/2018 pero el ganador de la siguiente temporada será Philippe Coutinho", fue la descripción de la foto.

Como se recuerda, Susy Cortes es muy hincha del Barcelona y siempre publica imágenes "alentadoras" para los jugadores culés.