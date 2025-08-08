Este Honor es más barato que el iPhone 16 Plus | Lo supera con mejor pantalla y enorme batería para dos días

Si estás buscando un celular poderoso con inteligencia artificial muy bien integrada, entonces no debes ver ningún iPhone, tampoco a Samsung, sino a Honor, la marca china que viene revolucionando en occidente, por lo que ha sorprendido a todos con el poderosísimo Honor 400, un celular con un precio justo y ficha técnica formidable.

PUEDES VER: Los 5 celulares Samsung bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus

Pantalla y procesador del Honor 400

El Honor 400 se presenta al mundo con pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+ de 2,736 x 1.264 píxeles, junto con 460 de densidad de píxeles por pulgada, tasa de refresco muy fluida con 120 hercios, 5,000 nits de brillo máximo y certificación IP65 para resistencia al agua.

El Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 es el procesador de este celular chino, el cual es muy competente para jugar videojuegos, así como para la multitarea. Asimismo, viene con RAM de 8GB, así como memoria interna de 256GB y 512GB, por lo que espacio para las descargas está asegurado.

Batería enorme del Honor 400

La autonomía es uno de los puntos más altos del Honor 400, ya que nos trae batería de 6,000mAh, asegurando que nos dará potencia para dos días, así como carga rápida Super Charge de 100W, es decir, que estará cargado al 100 por ciento en unos 30 minutos, aproximadamente.

Mucha fotografía del Honor 400

La fotografía de este terminal asiático tiene todo para ser la mejor del 2025, ya que nos trae un lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, frontal de 50 megapíxeles.

En cuanto a la grabación de video, el Honor 400 lo hace hasta los 4K a 30fps en todos sus sensores, con varios modos para grabar, aunque la resolución va a variar dependiendo cual escojas.

Sistema operativo con IA del Honor 400

El sistema operativo de los Honor se viene afianzando como uno de los mejores, al punto que da una mejor experiencia de usuario que el HyperOS de Xiaomi. En el caso del Honor 400 viene con MagicOS 9 basado en Android 15, además de una política de actualizaciones de 6 años de soporte para software y parches de seguridad.

Asimismo, este celular cuenta con Honor AI, la inteligencia artificial de la marca china, la que no solo está presente en el mejoramiento de la cámara, sino también en diversas acciones y herramientas del dispositivo que, de acuerdo a muchos expertos, está mejor integrada que Apple Intelligence.

Precio del Honor 400

Si quieres comprarte el Honor 400, entonces en México lo adquieres desde los 8,215 pesos; en Perú desde los 1,599 soles; en España desde los 429 euros (Honor Store).

