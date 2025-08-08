- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Colombia vóley
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Motorola
Este Honor es más barato que el iPhone 16 Plus | Lo supera con mejor pantalla y enorme batería para dos días
No necesitas gastar un dineral para conseguir un celular potente gracias a sus prestaciones de nivel sorprendente, como es el Honor que veremos a continuación.
Si estás buscando un celular poderoso con inteligencia artificial muy bien integrada, entonces no debes ver ningún iPhone, tampoco a Samsung, sino a Honor, la marca china que viene revolucionando en occidente, por lo que ha sorprendido a todos con el poderosísimo Honor 400, un celular con un precio justo y ficha técnica formidable.
PUEDES VER: Los 5 celulares Samsung bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus
Pantalla y procesador del Honor 400
El Honor 400 se presenta al mundo con pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+ de 2,736 x 1.264 píxeles, junto con 460 de densidad de píxeles por pulgada, tasa de refresco muy fluida con 120 hercios, 5,000 nits de brillo máximo y certificación IP65 para resistencia al agua.
El Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 es el procesador de este celular chino, el cual es muy competente para jugar videojuegos, así como para la multitarea. Asimismo, viene con RAM de 8GB, así como memoria interna de 256GB y 512GB, por lo que espacio para las descargas está asegurado.
Batería enorme del Honor 400
La autonomía es uno de los puntos más altos del Honor 400, ya que nos trae batería de 6,000mAh, asegurando que nos dará potencia para dos días, así como carga rápida Super Charge de 100W, es decir, que estará cargado al 100 por ciento en unos 30 minutos, aproximadamente.
Mucha fotografía del Honor 400
La fotografía de este terminal asiático tiene todo para ser la mejor del 2025, ya que nos trae un lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, frontal de 50 megapíxeles.
En cuanto a la grabación de video, el Honor 400 lo hace hasta los 4K a 30fps en todos sus sensores, con varios modos para grabar, aunque la resolución va a variar dependiendo cual escojas.
Sistema operativo con IA del Honor 400
El sistema operativo de los Honor se viene afianzando como uno de los mejores, al punto que da una mejor experiencia de usuario que el HyperOS de Xiaomi. En el caso del Honor 400 viene con MagicOS 9 basado en Android 15, además de una política de actualizaciones de 6 años de soporte para software y parches de seguridad.
Asimismo, este celular cuenta con Honor AI, la inteligencia artificial de la marca china, la que no solo está presente en el mejoramiento de la cámara, sino también en diversas acciones y herramientas del dispositivo que, de acuerdo a muchos expertos, está mejor integrada que Apple Intelligence.
Precio del Honor 400
Si quieres comprarte el Honor 400, entonces en México lo adquieres desde los 8,215 pesos; en Perú desde los 1,599 soles; en España desde los 429 euros (Honor Store).
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90