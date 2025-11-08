0
Este Android es un CLON del iPhone 14 Pro, pero lo supera en pantalla, batería y precio reducido

El Honor 400 Lite es uno de los mejores teléfonos de gama media para este 2025. Lo mejor es que su precio es insignificante.

Daniel Robles
El Honor 400 Lite no solo se parece al iPhone 14 Pro, lo supera en ciertos aspectos. Es uno de los gama media más TOP. | Foto: captura/hipertextual.com
Desde que se alejó de su casa matriz Huawei, la marca china Honor ha venido cosechando éxitos gracias a sus nuevos teléfonos, los cuales resaltan por su gran capacidad y sus precios bajos. Para este 2026 la firma asiática presentará el Honor Magic 8 Pro, un smartphone TOP que igualará en potencia al iPhone 17 Pro Max y Galaxy S26 Ultra.

Sin embargo, la marca también tiene en su catálogo algunos de los modelos más emblemáticos y el Honor 400 Lite es uno de ellos, puesto que no solo se parece al iPhone 14 Pro, sino que supera en ciertos spectos que deberías considerar al momento de comprarlo.

El Motorola Edge 40 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025.

PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K

Honor 400 Lite: ficha técnica completa

En primer lugar debes saber que el Honor 400 Lite tiene una pantalla de tipo AMOLED de 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD+ de 2412 x 1080 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3500 nits.

La potencia de este Honor de gama media es el potente Mediatek Dimensity 7025 Ultra, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria interna y una poderosa batería de 5230 mAh con carga de 45W.

Honor 400 Lite

Este es el Honor 400 Lite. Foto: Honor

Otro de los atributos más importantes del Honor 400 Lite es el juego de cámaras que maneja: en este caso tenemos un sensor de 108MP, lente gran angular de 5MP y selfie de 16MP. No podrás grabar videos en 4K, pero sí tomar fotografías de alta calidad tanto de día como de noche.

Lo mehjor de todo esto es que el Honor 400 Lite actualmente cuesta entre 800 a 900 soles, lo que al tipo de cambio serían unos 266 dólares. ¿Qué te parece?

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

