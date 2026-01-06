Honor y Samsung tienen un nuevo rival: Motorola presenta su plegable 'tipo libro' y estas son sus características y precio

Este martes 6 de enero empezó el CES 2026, evento internacional en el que las principales marcas de tecnología se congregan para mostrar algunos de sus nuevos lanzamientos para este Nuevo Año.

La sorpresa de este 2026, ha llegado de la mano de Motorola, puesto que la marca con capitales chinos ha presentado su primer teléfono plegable 'tipo libro', el cual competirá con el Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Honor Magic V5 de Honor, dos de los mejores exponentes de este tipo de foldables premium.

Si bien Motorola ya tiene experiencia con teléfonos plegables; por ejemplo, el Motorola Razr 60 Ultra es el más reciente de sus modelos. Sin embargo, para este 2026, la marca de origen estadounidense dará el gran paso para crear un teléfono con pantalla plegable de 8.1 pulgadas con una tasa de refresco de 165Hz y un potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

¿Qué otras características tiene el nuevo Motorola Rarz Fold, nombre que recibe este nuevo equipo presentado por Motorola en el CES 2026? Se dice que sus dos pantallas tienen estas especificaciones: pantalla externa cover de 6.6 pulgadas, pantalla interna desplegada de 8.1 pulgadas con 165Hz.

La potencia de este Motorola Rarz Fold estará asegurada con un procesador Snapdragon 8 Gen 5, 16GB de RAM, 1TB de memoria y una potente batería de 5200 mAh con carga de 90W por cable. Además, este equipo será compatible con un lápiz óptico stylus Pen Ultra.

Así de increíble es el Motorola Rarz Fold. Foto: X

Y si hablamos de sus cámaras, este Motorola plegable 'tipo libro' tiene tres sensores de 50MP: principal, gran angular, telefoto. Además, de dobles selfie de 32MP. Todos con calidad 4K a 60fps.

Lo mejor de todo es que Motorola plantea acabar con la competencia con su precio, ya que se cree que este Motorola Rarz Fold costará 1500 dólares, un precio más que aceptable si es que se compara con un Galaxy Z Fold7 y Honor Magic V5 de Honor.