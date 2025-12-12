- Hoy:
Trámite de DNI electrónico este miércoles 17 de diciembre: revisa si eres beneficiario
Miles de ciudadanos podrán acceder a este beneficio anunciado por el Reniec. Conoce AQUÍ cómo solicitar tu DNI electrónico gratis.
Con la finalidad de que un gran porcentaje de la población pueda acceder al Documento Nacional de Identidad electrónico, el Registro Nacional de Estado Civil está realizando campañas de DNI gratis a favor de los ciudadanos.
En ese sentido, este miércoles 17 de diciembre, se llevará a cabo una nueva jordana que beneficiará a los ciudadanos de Zurite, un importante distrito de Cusco. La iniciativa se realizó gracias al trabajo en conjunto que se realizó con el municipio.
DNI electrónico gratis en Cusco este miércoles 17 de diciembre
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad Distrital de Zurite, ubicada en la provincia de Anta, Cusco, informó que esta campaña gratuita está dirigida a niños, adolescentes hasta 17 años, adultos mayores de 60 años y usuarios de OMAPED.
La campaña de DNI electrónico gratis será el 17 de diciembre.
Los servicios disponibles son la inscripción por primera vez, cambio de DNI electrónico, duplicado de DNIe y rectificación de datos. Los menores de edad deberán asistir con sus padres o un apoderado para realizar los trámites.
La campaña del Reniec iniciará a las 9:00 de la mañana y terminará a las 3:30 de la tarde. Los interesados deben acercarse a la plaza de Armas de Zurite, ya que ahí se instalarán los módulos de atención al público.
