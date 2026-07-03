Un nuevo corte de agua afectará a vecinos de algunos distritos de Lima Metropolitana. Sedapal informó qué zonas tendrán la suspensión temporal del servicio, programada para el 4 y 5 de julio. La medida busca realizar trabajos de mantenimiento en la red de distribución, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Esta medida de Sedapal impactará tanto en hogares como en establecimientos comerciales y obedece a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución. A continuación, se detallan los distritos que se verán afectados por la restricción del servicio de agua, así como los horarios específicos en los que se realizará el corte.

Corte de agua en diversos distritos de Lima el 4 y 5 de julio: revisa la lista, horarios y zonas afectadas.

Corte de agua en Ate este 4 de julio

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: d esde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. del sábado 4 de julio.

esde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. del sábado 4 de julio. Localidades: en A.H. Huaycán zonas K, L y M, UCV 158B, 158C, 160B, 170-170B y UCV 171D.

Corte de agua en Lurigancho este 4 de julio

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: d esde las 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.

esde las 2.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. Localidades: en Urb. Golf de Huampaní, 2da etapa.

Corte de agua en El Agustino este 5 de julio

Fecha / Hora de inicio de la interrupción : desde las 3.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.

: desde las 3.00 a. m. hasta las 7.00 p. m. Localidades: en A.H. Agrupación Quiroz, A.H. Virgen de Lourdes, Coop. Villa del Mar, Urb. La Atarjea, Cuadrante Urb. Serensa, Nueva Sede del Cuartel Policial, Almacén Central de Redes Primarias, Micromedición, Fábrica de Pintura Croma y Hospital Hipólito Unanue.

Motivo del corte: limpieza de reservorio RE-263 Huáscar La Atarjea.

Corte de agua en Ate este 5 de julio

Fecha / Hora de inicio de la interrupción : desde las 8.00 a. m. hasta las 10.50 p. m.

: desde las 8.00 a. m. hasta las 10.50 p. m. Localidades en: A.H. Huaycán zona K, A.H. Huaycán zona K Ampl., A.H. Huaycán zona V, A.H. zona X, A.H. Huaycán zona Y, Urb. Huaycán zonas V, X y K, UCV 165A–165B, Ampliación 16 de Enero, UCV 163C, Talleres 30 de Abril, UCV 237–238 R-P, Talleres 30 de Abril (parte alta) y UCV 239.

¿A qué número comunicarse con Sedapal?

Sedapal anunció que los usuarios pueden contactar a la línea Aquafono, al número (01) 317-8000, para realizar consultas y reportar cualquier incidencia vinculada con la suspensión temporal del suministro de agua potable.