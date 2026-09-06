La Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) realizará este domingo 6 de septiembre el Examen de Admisión UNC 2026-II, correspondiente a la Modalidad Ordinaria. Los postulantes se preparan para rendir una de las evaluaciones más importantes del proceso de ingreso a esta casa de estudios.

La evaluación permitirá a los postulantes competir por una de las vacantes disponibles en las diferentes carreras profesionales que ofrece la Universidad Nacional de Cajamarca. Posteriormente, podrán revisar los resultados mediante el enlace oficial que le compartimos.

¿Cuándo se publicarán los resultados de la UNC 2026-II?

Los resultados del examen de admisión UNC podrán ser consultados por los jóvenes que participen en la prueba, este domingo 6 de septiembre desde aproximadamente las 6:00 p. m., pero aún esta información no está confirmada. Una vez concluida la evaluación y realizado el procesamiento correspondiente, la universidad deberá publicar los puntajes obtenidos.

Resultados UNC 2026-II: consulta de puntajes y lista de ingresantes

Los postulantes podrán revisar la información oficial del proceso de admisión a través de los canales institucionales de la Universidad Nacional de Cajamarca. En esta publicación se actualizará la información correspondiente a los resultados, incluyendo los puntajes y la lista de estudiantes que lograron una vacante.

Ver los resultados UNC 2026-II: dale clic aquí

El Examen de admisión UNC 2026-II se rinde este domingo 6 de septiembre.

Recomendaciones para el Examen de Admisión UNC 2026-II

Los postulantes al Examen de Admisión UNC 2026-II, que se realizará este domingo 6 de septiembre, deberán tener en cuenta una serie de restricciones y recomendaciones para evitar inconvenientes al momento de ingresar a rendir la evaluación.

Entre los objetos prohibidos se encuentran los celulares y cualquier aparato electrónico, así como relojes, llaves, collares, pulseras, anillos, piercings y aretes. Tampoco está permitido ingresar con casacas que tengan capucha, prendas con gorro, polos con capucha, gorras, camisas o blusas de manga larga.

La Universidad Nacional de Cajamarca también informó que los postulantes no deben llevar lápiz, borrador ni tajador, debido a que estos útiles serán proporcionados por la institución durante el examen. Asimismo, está prohibido portar correas con hebilla de metal, mochilas, bolsos, carteras o billeteras.

Para asistir a la evaluación, los jóvenes deberán llevar el cabello recogido, ya sea en un moño alto o en una trenza. Esta disposición forma parte de las medidas establecidas por la universidad para facilitar el control de los postulantes durante el proceso de admisión.

En cuanto a la documentación, será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el carné de postulante impreso en formato A4 a color. Ambos documentos serán necesarios para acreditar la identidad del participante y permitir su ingreso al examen.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC)?

La Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) cuenta con una amplia oferta académica para los jóvenes que buscan iniciar una carrera profesional. Para el proceso de admisión 2026-II, la institución contempla carreras en la facultad de: