¡Atención, jóvenes! La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se alista para dar inicio a la primera jornada de su examen de admisión 2027-I, donde miles de postulantes demostrarán sus conocimientos para acceder a una vacante en la Decana de América. La institución peruana ha confirmado las áreas académicas que serán evaluadas. A continuación, más detalles sobre esta primera jornada, quiénes pueden postular, recomendaciones y qué carreras están contempladas.

Resultados del Examen de admisión San Marcos 2027 y lista correspondiente al Área D y E

La primera jornada del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para el ciclo 2027-I se llevará a cabo este sábado 17 de octubre de 2026. En esta ocasión, los postulantes de las Áreas D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales) serán los encargados de rendir la evaluación.

Examen de admisión San Marcos 2027-I: consulta los resultados y lista correspondiente al Área D y E.

La Oficina Central de Admisión (OCA) publicará los resultados oficiales y la lista inicial de ingresantes junto con sus puntajes el mismo día del examen. Para consultar los resultados, los postulantes podrán acceder al portal de admisión de la universidad.AQUÍ LINK

Deberán ingresar al enlace oficial y, una vez que los resultados estén disponibles, hacer clic en el botón correspondiente a "Resultados - Examen de Admisión 2027-I".

Además, tendrán la opción de filtrar la búsqueda por escuela profesional, lo que les permitirá verificar su nombre, código, puntaje obtenido y la disponibilidad de vacantes.

¿A qué hora salen los resultados y lista de ingresantes?

La Oficina Central de Admisión (OCA) llevará a cabo el procesamiento de las cartillas hasta la tarde, publicando los puntajes oficiales a partir de las 4:00 p. m. el mismo día del examen.

En cuanto a los datos relevantes para las Áreas D y E, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha fijado un puntaje mínimo de 700 puntos para acceder a una vacante en estas áreas durante el proceso 2027-I. Se han dispuesto 720 vacantes para el Área D y 502 para el Área E. Las carreras que cuentan con la mayor cantidad de cupos son Derecho y Contabilidad, cada una con 90 vacantes disponibles.

¿Qué deben hacer los postulantes antes de dar el Examen de Admisión?

Los postulantes deben consultar las directrices oficiales de la universidad, verificar los requisitos de admisión y planificar con antelación la vestimenta adecuada. Asimismo, resulta fundamental coordinar el transporte y arribar a tiempo, ya que el incumplimiento de estas normas podría obstaculizar su participación en el examen.

Prendas prohibidas durante el Examen de Admisión

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha establecido una serie de normas sobre la vestimenta que los estudiantes deben seguir al asistir a sus instalaciones. Entre las principales prohibiciones se incluyen: