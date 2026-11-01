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¡Inicia el Cyber Wow 2026 en Perú! Revisa la lista de marcas que ofrecerán las mejores ofertas HOY, 2 de noviembre
Más de 200 marcas ofrecerán descuentos del 2 al 5 de noviembre en tecnología, viajes, moda y hogar. Conoce quiénes participan y dónde revisar sus ofertas.
El Cyber Wow 2026 comienza este lunes 2 de noviembre en Perú y ofrecerá descuentos en distintas categorías hasta el jueves 5. La campaña de comercio electrónico reunirá a más de 200 marcas y 1.200 ofertas para quienes buscan adelantar sus compras navideñas, renovar productos para el hogar o planificar sus próximos viajes.
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¿Qué marcas participan en el Cyber Wow 2026 en Perú?
Entre las marcas participantes del Cyber Wow 2026 se encuentran:
- Falabella
- Ripley
- Plaza Vea
- Mercado Libre
- MiFarma
- Despegar
- Sodimac
- Ésika
- Viajes Falabella
- iShop
- Assist Card
- Juntoz
- Shopstar
- Maxx Nutrition
- VP Trends
- Skin Center
Las ofertas incluirán productos y servicios de tecnología, decoración, hogar, moda, calzado, salud, turismo, automóviles, entretenimiento, deportes, educación y mascotas.
¿Cómo verificar las marcas oficiales del Cyber Wow 2026?
Los consumidores pueden consultar la lista completa de marcas participantes en la página oficial del evento: cyberwow.pe. Allí podrán identificar los negocios autorizados mediante un sello de marca oficial que acredita su registro en la campaña.
Según la organización, la lista de participantes está disponible desde el 1 de noviembre, un día antes del inicio del evento. Se recomienda consultar esta información antes de realizar compras por internet y verificar las condiciones de cada promoción.
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