El Cyber Wow 2026 comienza este lunes 2 de noviembre en Perú y ofrecerá descuentos en distintas categorías hasta el jueves 5. La campaña de comercio electrónico reunirá a más de 200 marcas y 1.200 ofertas para quienes buscan adelantar sus compras navideñas, renovar productos para el hogar o planificar sus próximos viajes.

¿Qué marcas participan en el Cyber Wow 2026 en Perú?

Entre las marcas participantes del Cyber Wow 2026 se encuentran:

Falabella

Ripley

Plaza Vea

Mercado Libre

MiFarma

Despegar

Sodimac

Ésika

Viajes Falabella

iShop

Assist Card

Juntoz

Shopstar

Maxx Nutrition

VP Trends

Skin Center

Las ofertas incluirán productos y servicios de tecnología, decoración, hogar, moda, calzado, salud, turismo, automóviles, entretenimiento, deportes, educación y mascotas.

¿Cómo verificar las marcas oficiales del Cyber Wow 2026?

Los consumidores pueden consultar la lista completa de marcas participantes en la página oficial del evento: cyberwow.pe. Allí podrán identificar los negocios autorizados mediante un sello de marca oficial que acredita su registro en la campaña.

Según la organización, la lista de participantes está disponible desde el 1 de noviembre, un día antes del inicio del evento. Se recomienda consultar esta información antes de realizar compras por internet y verificar las condiciones de cada promoción.