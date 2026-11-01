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¡Inicia el Cyber Wow 2026 en Perú! Revisa la lista de marcas que ofrecerán las mejores ofertas HOY, 2 de noviembre

Más de 200 marcas ofrecerán descuentos del 2 al 5 de noviembre en tecnología, viajes, moda y hogar. Conoce quiénes participan y dónde revisar sus ofertas.

María Zapata
Conoce los detalles de la última edición del Cyber Wow 2026.
Conoce los detalles de la última edición del Cyber Wow 2026. | Composición: María Zapata | Líbero
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El Cyber Wow 2026 comienza este lunes 2 de noviembre en Perú y ofrecerá descuentos en distintas categorías hasta el jueves 5. La campaña de comercio electrónico reunirá a más de 200 marcas y 1.200 ofertas para quienes buscan adelantar sus compras navideñas, renovar productos para el hogar o planificar sus próximos viajes.

Revisa el lunes 2 de noviembre es feriado y qué indicó el gobierno peruano.

PUEDES VER: ¿Este lunes 2 de noviembre es feriado? Revisa qué indica El Peruano y quiénes podrán descansar

¿Qué marcas participan en el Cyber Wow 2026 en Perú?

Entre las marcas participantes del Cyber Wow 2026 se encuentran:

  • Falabella
  • Ripley
  • Plaza Vea
  • Mercado Libre
  • MiFarma
  • Despegar
  • Sodimac
  • Ésika
  • Viajes Falabella
  • iShop
  • Assist Card
  • Juntoz
  • Shopstar
  • Maxx Nutrition
  • VP Trends
  • Skin Center

Las ofertas incluirán productos y servicios de tecnología, decoración, hogar, moda, calzado, salud, turismo, automóviles, entretenimiento, deportes, educación y mascotas.

¿Cómo verificar las marcas oficiales del Cyber Wow 2026?

Los consumidores pueden consultar la lista completa de marcas participantes en la página oficial del evento: cyberwow.pe. Allí podrán identificar los negocios autorizados mediante un sello de marca oficial que acredita su registro en la campaña.

Según la organización, la lista de participantes está disponible desde el 1 de noviembre, un día antes del inicio del evento. Se recomienda consultar esta información antes de realizar compras por internet y verificar las condiciones de cada promoción.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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