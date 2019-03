Dota 2 [EN VIVO] Líbero transmitirá el DreamLeague Season 11 con el debut de Infamous en Facebook y Youtube

El DreamLeague Season 11, uno de los torneos más importantes de Dota 2, arrancará este jueves y contará con un conjunto de peruanos para el certamen en Suecia. Líbero se encargará de transmitir EN VIVO las partidas de Infamous Gaming y lo mejor de este Major, por lo que sigue desde las 7:30 a.m. (hora peruana) nuestros streamings de Facebook y YouTube.

Conoce al detalle cómo es que se estará jugando, las fechas y dónde se podrá ver el VIVO del 'DreamLeague Season 11'.

DreamLeague Season 11 EN VIVO | Partidas del día 1

Jueves 14/03

Primer turno - 07.30 a.m. (Hora de Perú)

Keen Gaming vs. Team Secret (Grupo A)

Ninjas in Pyjamas vs. Fnatic (Grupo B)

Virtus.pro vs. Forward Gaming (Grupo C)

Vici Gaming vs. Chaos Esports Club (Grupo D)

Segundo turno - 10.30 a.m. (Hora de Perú)

J. Storm vs. Team Liquid (Grupo A)

PSG.LGD vs. Infamous (Grupo B)

Mineski vs. Ehome (Grupo C)

Evil Geniuses vs. Natus Vincere (Grupo D)

Casters para la transmisión de Líbero

Casters: Shadow, Blue y Zipo. Presentadora: Gabu, todos ellos son integrantes de BTS (Beyond The Summit), el equipo encargado de la cobertura del evento para todas las plataformas digitales de LÍBERO.

DreamLeague Season 11 EN VIVO │ Reseña y fechas

La temporada número 11 del DreamLeague es la tercera más importante del anuario competitivo en 2018/19 - Dota Pro Circui. La totalidad de los equipos serán 16, quienes competirán por un super premio de $ 1,000,000 USD (UN MILLÓN DE DÓLARES) y también 15,000 puntos DPC desde marzo en el presente año. Los últimos tres días de la LAN se jugarán frente a una audiencia en vivo, al mismo estilo del UFC con público ferviente.

La programación del campeonato oficial; DreamLeague Season 11, señalan que el torneo estará iniciando a las (7:30 a.m. - HORA PERUANA) de mañana (14 de marzo). Culminando el 24 del mismo mes de marzo, la intensidad de esta competencia se vivirá a plenitud desde Europa. Estocolmo, Suecia.

DreamLeague Season 11 EN VIVO │ Grupos y participantes

Este torneo estará contando con 16 equipos de nivel profesional en el Dota 2. Brindándole más jerarquía al Dream League Season 11 y solamente los mejores de las clasificatorias realizadas previamente en sus regiones llegan a este grupo selectivo.

Grupo A: Team Secret, Team Liquid, J.Storm y Keen Gaming

Grupo B: PSG.LGD, Fnatic, Ninjas in Pyjamas e Infamous

Grupo C: Virtus.Pro, EHOME, Mineski y Forward Gaming

Grupo D: Evil Geniuses, Vici Gaming, Chaos Esports Club y Natus Vincere (Na’vi)

DreamLeague Season 11 EN VIVO | Integrantes de Infamous Gaming

1. Mason: Mason Venne, Carry , 27 años

2. Timado: Enzo Gianolli, Midlaner , 18 años

3. P4pita: Mariano Caneda, Offlaner,24 años

4. Mooz: Joel Mori, Support , 21 años

5. Wu: Romel Quinteros, Support , 18 años

DreamLeague Season 11 EN VIVO │ Formato de la fase de grupos

La primera fase del torneo de Dota 2 estará conformado sus grupos con los equipos que se enfrentarán en un bo3 (best of 3). El equipo que consiga dos victorias contra su rival pasará a la llave donde estará el otro equipo ganador del grupo, aunque también los perdedores se enfrentarán entre sí. Si llega a existir un empate técnico o por puntuación entre los mismo competidores de un solo grupo, se abrirá un duelo extra tipo (bo3) para conocer quiénes irán a los ansiados playoffs.

DreamLeague Season 11 EN VIVO │ Horarios de cada fase de grupos

La organización principal del torneo señaló que las partidas en fase de grupos se estarán dándose en el mismo horario, con miras a la justicia y deportividad. Aquí te dejamos al detalle el fixture:

Primer encuentro de fase de grupos: 14 de marzo a las 7:30 a.m. hora peruana.

Segundo encuentro de fase de grupos: 14 de marzo a las 10:30 a.m. hora peruana.

Encuentro de perdedores en la fase de grupos: 15 de marzo 7:30 a.m hora peruana.

Encuentro de ganadores en la fase de grupos: 15 de marzo 10:30 am hora peruana.

Encuentro de desempate en la fase de grupos: 15 de marzo 13:30 p.m hora peruana.

DreamLeague Season 11 EN VIVO │ Premios

Como lo apuntamos en un principio, DreamHack estará premiando con un millón de dólares y también 15,000 puntos DPC entre los 16 conjuntos que participen en esta espectacular major de Dota 2.

Dream League Season 11 EN VIVO | ¿Dónde ver el torneo de Dota 2?

Este torneo exclusivo de Dota 2 podrá verse a través de las transmisiones EN VIVO de Libero.pe y La República (GameLR).