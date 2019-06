Óscar del Portal mandó a estudiar un curso de entrenador a Erick Osores en pleno programa en vivo [VIDEO]

Sigue el debate en torno al juego de la Selección Peruana. Los dirigidos por Ricardo Gareca no pudieron debutar con un triunfo en la Copa América a pesar de terminar jugando con un futbolista más debido a la expulsión de Luis Del Pino Mago.

Es por ello que hay quienes defendieron la formación y los cambios de Ricardo Gareca; y los que criticaron que el equipo no se haya ido con todo al ataque en búsqueda de la victoria.

En la última edición del programa "Fútbol en América", los panelistas Erick Osores y Óscar del Portal tuvieron una tensa discusión verbal en plena transmisión en vivo ya que tuvieron opiniones divididas tras el empate sin goles entre Perú y Venezuela.

"No porque Perú no haya hecho lo que a mi me gusta, puedo decir que haya hecho un mal partido. ¿Cómo alguien puede decir que Venezuela fue mejor que Perú si la 'bicolor' generó 8 situaciones frente a las 2 que generó el rival?", mencionó del Portal.

Rápidamente Erick Osores respondió de la siguiente manera: "Yo lo digo, quítate la vincha y suelta la matraca. Venezuela es un equipo colectivamente mejor que Perú, solo que nosotros supimos llegar y arreglarnosla para tener chances"

Tras escuchar lo dicho por su compañero, del Portal dijo que "hermano, estudia un curso de entrenador. Aunque sea un curso de entrenador... estás viendo con un camote en los ojos el partido".

Después de un par de minutos, tuvo que entrar en acción Richard de la Piedra para calmar los ánimos y acabar la discusión entre ambos comentaristas.

La Selección Peruana se encuentra enfocada en su partido de este martes ante Bolivia en donde está obligada a ganar si quiere pasar a la siguiente etapa de la Copa América 2019.