Líbero TV: conoce el ataque que pondría Ricardo Gareca ante Uruguay por Copa América [VIDEO]

La Selección Peruana tuvo su primera práctica en el estadio Pituacu de Salvador con el único objetivo de vencer a Uruguay este sábado en el Arena Fonte Nova para clasificar a las semifinales de la Copa América 2019.

Bajo la atenta mirada del comando técnico presidido por Ricardo Gareca, los jugadores realizaron el entrenamiento matutino con el mejor de los ánimos y según se pudo ver, más allá de la desconvocatoria de Jefferson Farfán por lesión, habría más de una variante en el equipo.

Líbero TV analizó el nuevo ataque que presentaría la Selección Peruana para este sábado ya que el 'Tigre' apostaría por André Carrilo, Edison Flores, Christian Cueva y Paolo Guerrero, como sus armas para vencer al portero charrúa Fernando Muslera.

Otro que iría desde el vamos sería Carlos Zambrano. El defensor ya estaría recuperado de su molestia que lo sacó del partido frente a Brasil y conformaría la zaga central junto a Luis Abram para ser un candado atrás y aguantar las llegadas de los jugadores orientales.

Edison Flores habló en conferencia de prensa y mencionó lo siguiente: "Casi todas las selecciones son favoritas ante nosotros, pero hemos crecido. Queremos mostrar un buen fútbol y pasar de fase".

Además, el 'Orejas' agregó que "He tenido una comunicación privada con el profesor y me deja tranquilo. Uno quiere jugar siempre, pero estoy tranquilo de saber que estoy en una selección con grandes jugadores y me queda claro que el que entra tiene que ser el mejor".

Cabe mencionar que para este trascendental encuentro, la Selección Peruana llega más descansada que la uruguaya y espera aprovechar el trajín de su rival para poder estar en semifinales de la Copa América 2019.