Líbero TV: ¿Para cuándo se reprograman la Copa América y la Eurocopa?

Más allá de la situación que vive el mundo a causa de la pandemia del Coronavirus, varias decisiones se siguen tomando en el planeta fútbol. Este lunes hubo nuevas en Alianza Lima y en los torneos de selecciones continentales. Tanto la Copa América como la Eurocopa serán postergadas.

¿Por qué Mario Salas decidió decirle no a Jean Deza?

La decisión del nuevo técnico de Alianza Lima se caía de madura; no obstante, ¿no era lo más idóneo que la propia directiva blanquiazul tomase o comunicase la decisión en lugar de dejársela al estratega chileno? Salas, en tanto, hizo lo más lógico: pensando en la plantilla y en él mismo.

Aún así se espera un pronunciamiento formal por parte de la dirigencia cuando pase toda esta para debido a la expansión del COVID-19.

¿Para cuándo se reprograman la Copa América y la Eurocopa?

Con la determinación de la Conmebol y la UEFA de cancelar para este 2020 sus torneos de selecciones se abre otra interrogante: ¿Cuándo realizarlos? Más aún porque en medio están las Eliminatorias para el próximo mundial, de Qatar 2022, así como la Champions League y la Copa Libertadores.

Incluso trasciende que la Champions League se podría a jugar a un solo partido lo que resta de la temporada una vez que se supere la pandemia. Es decir, que a partir de cuartos de final ya no se jugarían partidos de ida y vuelta. No obstante, todavía la UEFA no se ha pronunciado al respecto.