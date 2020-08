Periodista de ESPN cometió terrible blooper en plena transmisión en vivo [VIDEO]

En una transmisión en vivo en uno de los programas de ESPN de México, el periodista deportivo Ricardo Puig, cometió un terrible blooper en plena emisión del noticiero.

"Oh que la chin..., o se me va el Internet o tengo un pinche Internet que vuela", mencionó Ricardo Puig, quien horas más tarde no dudó en tomárselo con humor lo sucedido en plena transmisión en vivo del bloque deportivo de ESPN.

Incluso sus compañeros de ESPN no dudaron en vacilarse por lo sucedido. "Gran manera de mandar a corte. Yo me quedaba sí o sí a ver el resto del show", precisó en Twitter Toño Rodríguez.

Sin duda, el hecho no pasó desapercibido en redes sociales, en donde los usuarios no dudaron en recomendarlo que se cambie de servicio de telefonía. Lo más importante, es que el periodista deportivo se vaciló por lo sucedido.