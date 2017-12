Floyd Mayweather recibe billonaria oferta para pelear en UFC

El propio Floyd Mayweather confirmó que ha recibido una megaoferta por parte de Dana White, presidente del UFC, para poder ganar millones en el octágono.

Floyd Mayweather podría tentar suerte en la jaula de acero del UFC. Foto: AP

El siempre polémico y controversial Floyd Mayweather, boxeador estadounidense, confirmó por intermedio de una transmisión en vivo, desde su cuenta oficial de Instagram, que ha recibido una oferta millonaria para pelear en el UFC.

“Me llamaron de la UFC y me pidieron que volviera. Si quiero, puedo ir a luchar en el octágono. Tengo una oferta y puedo hacer un trato de tres o cuatro peleas en el octágono y ganar mil millones de dólares”, dijo Floyd Mayweather.

No obstante, Floyd Mayweather confesó que aún no ha dado el sí a los representantes del UFC, pero dejó en claro que desea tener solo aceptará si las "ganancias son del 100% para él" en sus peleas, ya que, según él, se considera como "el mejor de todos los tiempos".

“Soy el más grande de todos los tiempos. No quiero escuchar a nadie decir que hay uno mejor. Soy el mejor de todos los tiempos. Me oyeron. No hay nadie mejor. Me quedo con el 100% de las ganancias y soy mi propio jefe”, añadió.

Ya con 40 años encima, Floyd Mayweather solo tiene al boxeo de su lado para poder defender en un combate de UFC. Tal vez sea suficiente o tal vez no, lo cierto es que los peleadores de las MMA (Artes Marciales Mixtas), y como bien indica su nombre, no se limitan a un solo estilo de pelea. Podemos encontrar desde jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo, muay thai, karate, sambo, judo, entre otros.