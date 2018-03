WWE SmackDown Live: Randy Orton y AJ Styles no pudieron ganar previo a su presentación en Fastlane

En SmackDow, previo al Fastlane: Randy Orton perdió ante Jinder Mahal y el campeón AJ Styles no pudo en la lucha fatal de cinco hombres.

ASÍ TERMINA WWE SmackDown Live

- ¡FINAL DE LA LUCHA! Sami Zayn gana la Lucha fatal de cinco hombres.

- ¡ESPECTACULAR! Que poder muestra Kevin Owens. ¡Se cargó a todos!

- Dolph Ziggler aplica el 'Zig Zag' a Baron Corbin, pero no llega a concretar la cuenta de tres.

- Pelea intensa, uno de lo más beneficiados, y que espera con tranquilidad, es Jhon Cena.

- ¡LUCHA FATAL DE CINCO! Baron Corbin, llamado sobre la hora, Sami Zayn, Kevin Owens, Dolph Ziggler y AJ Styles se enfrentan ahora

- ¡SORPRESA! Habrá una pelea de cinco hombres, todos contra todos.

- Sami Zayn y Kevin Owens intervienen en la pelea de Dolph Ziggler y AJ Styles. El árbitro detiene la pelea.

- Dolph Ziggler aplica un 'Zig Zag' a AJ Styles, pero la pelea termina por intervención de terceros.

- ¡DOLOROSO! AJ Styles es enviado de cara, al poste del cuadrilátero.

- AJ Styles y su peligroso movimiento. Simplemente 'The PHENEOMENAL'

- Patada doble de AJ Styles sobre Dolph Ziggler. Intenso inicio de la pelea.

- ¡INICIA LA LUCHA! Dolph Ziggler vs AJ Styles

- AJ Styles quiere un rival y ese es Shinsuke Nakamura.

- ¡OFICIAL! Nakamura luchará este domingo ante Rusev

- AJ STYLES hace su ingreso al cuadrilátero.

- Becky Linch derrotó por rendición a Carmela. Espectacular llave realizada sobre las cuerdas.

-Becky Linch hace su aparición y ya está lista para luchar.

-Nakamura y su tranquila espera en vísperas de su lucha contra Rusev .

-ASOMBROSO: The Usos enfrentarán a The New Day por los títulos en pareja.

¡FINAL! Jinder Mahal se queda con la victoria. Mala presentación de Randy Orton de cara a su lucha por el título este domingo.

-Randy Orton tomando la iniciativa en la pelea.

-Antes, Randy Orton y Jinder Mahal se enfrentan esta noche de nuevo.

-Este domingo, la Víbora Randy Orton defenderá su US Title en el WWE Fastlane.

-CONFIRMADO: Este domingo Charlotte Flair enfrentará a Ruby Riott por el Título de mujeres.

LA PREVIA:

A pocos días del Fastlane, esta noche se desarrolla el WWE SmackDown Live desde el Resch Center en Green Bay, WI. Si bien los cinturones no se pondrán en juego, varios de los campeones harán su presentación. AJ Styles y Randy Orton son algunas de las estrellas que estarán sobre el cuadrilátero.

El excampeón de la WWE se enfrentará a Bobby Roode por el título de los Estados Unidos en Fastlane, pero antes tendrá como sparring a Jinder Mahal, exretador al cinturón, pero que en las últimas semanas se ha querido meter en el feudo de la ‘Vibora’ y la otrora estrella de NXT.

AJ Styles, como parte de su preparación para el Six-Pack Challenge, estará ante Dolph Ziggler en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y buscará sacarse la espina de haber sido derrotado la semana anterior por John Cena, quien llegó procedente de Raw.

En WWE SmackDown Live de esta noche, Charlotte y Ruby Riott pelearán, a pesar de que la ‘Nature Girl’ recién defenderá su campeonato el domingo en el evento PPV de Fastlane 2018.

HORARIOS

02:00 en España | 10:00pm en Montevideo (Uruguay) |10:00pm en Santiago (Chile) | 10:00pm en Buenos Aires (Argentina) | 8:00pm en Lima (Perú) | 8:00pm en EEUU (EST) | 7:00pm en México DF (México) | 8:00pm en Bogotá (Colombia) | 9:00pm en Caracas (Venezuela) | 9:00pm en La Paz (Bolivia) | 9:00pm en Puerto Rico.