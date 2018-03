WWE WrestleMania 34 EN VIVO ONLINE FOX Action: fecha, hora, canal y cartelera

La WWE mostrará el próximo domingo 8 de abril (5.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE FOX Action) a sus mejores luchadores en el megaevento WrestleMania 34.

WrestleMania 34 se realizará el próximo domingo 8 de abril en el Mercedes-Benz Superdome. Foto: WWE.com

En la WWE, todos los caminos conducen a WrestleMania 34. El máxima megaevento de la compañía más importante de lucha libre del mundo se llevará a cabo el próximo domingo 8 de abril (5.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE FOX Action) en la arena del Mercedes-Benz Superdome, de la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Roman Reigns-Brock Lesnar, AJ Styles-Shinsuke Nakamura, The Undertaker-John Cena, Kurt Angle y Ronda Rousey-Stephanie McMahon y Triple H son los combates -14 en total- más esperadas por las fanáticos del Wrestling.

Brock Lesnar vs. Roman Reigns

El momento de la verdad se acerca, Brock Lesnar y Roman Reigns por fin podrán ajustar cuentas de una rivalidad que comenzó en el WrestleMania del 2015. En aquella oportunidad, la 'Bestia Encarnada' dominaba sin problemas la pelea contra el ex miembro de The Shield. Sin embargo, apareció Seth Rollins con el maletín del Money in the Bank para poder arrebatarle la gloria y quedarse con el título de la WWE.

3 años de #WrestleMania 31. Recordemos este grandísimo momento, Seth Rollins hace efectivo su maletín en el evento central. Inolvidable. pic.twitter.com/XUgqnKoE2X — WWE Fans (@WWE_Fanses) 30 de marzo de 2018

Las cosas han cambiado mucho en este tiempo de la WWE, y todo hace pensar que nadie intervendrá. Pero nunca hay que descartar cualquier sorpresa de último momento. Brock Lesnar ha estado castigando duramente a Roman Reigns que, a pesar de haber mejorado en su técnico de lucha. le costará mucho imponerse a su rival en WrestleMania 34.

AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura

Antes del mencionado main event, AJ Styles y Shinsuke Nakamura prometen robarse el show en WrestleMania, ya que revivirán una de las feudos más importantes de la historia de este 'disque' deporte cuando ambos eran las estrellas estelares de New Japan Pro Wrestling (NJPW) encabezaron el evento Wrestle Kingdom. Es más, los fanáticos de la WWE se dividen por cuál de los dos será favorito. Pero solo uno de ellos será el nuevo campeón de la compañía.

¿Adiós de The Undertaker?

Todo tiene su final. Aunque aún la WWE no ha confirmado la batalla, todo hace pensar que The Undertaker tendrá un última pelea contra John Cena, el rostro más popular de la empresa en los últimos 10 años, para por fin retirarse por la puerta grande. Cabe recordar que 'El Enterrador' ya tiene 53 años encima y ya lo dio en WrestleMania. No cabe duda que todos llorarán con su inminente retiro.

Ronda Rousey debuta en WrestleMania 34

La excampeona de la categoría peso gallo del UFC por fin hará su estreno en la WWE, y nada menos que en WrestleMania 34. A lado de Kurt Angle, Ronda Rousey estará en un lucha en parejas mixtas para enfrentar a Triple H y Stephanie McMahon.

El regreso de Daniel Bryan será la cereza del pastel. ¡No te lo pierdas!

Cartelera WrestleMania 34

Campeonato Universal de WWE

Brock Lesnar (c) vs. Roman Reigns

Campeonato Mundial de WWE

AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

Pelea especial WWE

The Undertaker vs. John Cena

Lucha de relevos mixtos

Kurt Angle y Ronda Rousey vs. Stephanie McMahon y Triple H

Lucha en parejas de la WWE

Shane McMahon y Daniel Bryan vs. Kevin Owens y Sami Zayn

Campeonato Femenino de SmackDown

Charlotte Flair (c) vs. Asuka

Campeonato en Parejas de Smackdown

The Usos (c) vs. The New Day vs. The Bludgeon Brothers

Campeonato Intercontinental de WWE

The Miz (c) vs. Finn Bálor vs. Seth Rollins

Campeonato de los Estados Unidos de WWE

Randy Orton (c) vs. Bobby Roode vs. Jinder Mahal vs. Rusev

Batalla Real por el Trofeo de Andre el Gigante

Lo que resta de luchadores de la WWE

Royal Rumble de Mujeres

Todas las DIVAS de la WWE

Campeonato de parejas de RAW

Sheamus y Cesaro vs. Braun Strowman y Stone Cold

Campeonato Femenino de RAW

Alexa Bliss vs. Nia Jax

Campeonato Crucero de WWE

Cedric Alexander vs. Mustafa Ali

Fox Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

Fox Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - WrestleMania 34

La transmisión del evento WrestleMania 34 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE WrestleMania 34 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).



Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el WrestleMania 34 (2018) desde la computadora.

DATO: También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)

Horario - país por país

Perú: 5.00 p.m.

Colombia: 5.00 p.m.

Ecuador: 5.00 p.m.

México: 4.00 p.m.

Estados Unidos: 5.00 p.m. (ET) / 2.00 p.m. (PT)

Honduras: 4.00 p.m.

Guatemala: 4.00 p.m.

Panamá: 5.00 p.m.

El Salvador: 4.00 p.m.

Nicaragua: 4.00 p.m.

Costa Rica: 4.00 p.m.

Bolivia: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 6.00 p.m.

Venezuela: 6.00 p.m.

Paraguay: 7.00 p.m.

Argentina: 7.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

España: 11.00 p.m.

Italia: 11.00 p.m.

Francia: 11.00 p.m.

Alemania: 11.00 p.m.

Portugal: 11.00 p.m.

Inglaterra: 10.00 p.m.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.