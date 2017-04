WWE SmackDown Live EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 3: Sigue las incidencias del programa post Shake-Up de superestrellas

WWE lleva a cabo el primer capítulo de SmackDown luego del Shake-Up de superestrellas donde ingresaron Kevin Owens y Shinsuke Nakamura.

EN VIVO

- Erick Rowan carga a Dolph Ziggler y lo arroja contra los demás retadores que están fuera del cuadrilátero.

- Mojo Rowley embiste a Jinder Mahal, pero llega Luke Harper y sale del ring para noquear a los dos luchadoes.

- Jinder Mahal y Erick Rowan se meten un 'Lazo' entre ambos.

- ¡'Superkick' de Dolph Ziggler sobre Sami Zayn y Luke Harper!

- Bombazo de Sami Zayn sobre Jinder Mahal, pero la cuenta llega a dos.

- Tremendo suplex de Luke Harper sobre Erick Rowan.

- Luke Harper le rompe la espalda a Sami Zayn.

LUKE HARPER VS. ERICK ROWAN VS. DOLPH ZIGGLER VS. MOJO RAWLEY VS. JINDER MAHAL VS. SAMI ZAYN

- Natalya, Carmella, James Ellsorth y Tamina discuten con Shane McMahon por darle una oportunidad a Charlotte.

- Charlotte ataca a Naomi, pero esta reacciona y saca del ring a la hija de Ric Flair.

- Shane McMahon anuncia que Charlotte es la retadora N°1 para el Campeonato de Mujeres de SmackDown Live.

- Naomi y Charlotte se van a los golpes, pero aparece Shane McMahon y la calma.

- ¡Es la campeona! Naomi aparece para encarar a Charlotte.

- Charlotte pide una oportunidad de cara al Campeonato femenino.

- ¡Charlotte! La excampeona femenina de Raw abre el show de SmackDown de esta noche.

¡Comenzó SmackDown Live!

LA PREVIA

WWE SmackDown Live se desarrollará este martes (8 de la noche - hora peruana), por la señal de Fox Sports 3. Tras una semana del Shake-Up se espera más emociones y peleas por un cinturón que ha cobrado mucha notoriedad en las última semanas: el título de los Estados Unidos, que está en manos de Kevin Owens, pero que ahora varios desean.

Kevin Owens hará su defensa al título de los Estados Unidos en Payback ante Chris Jericho, sin embargo, todo hace indicar que lo mantendrá, por lo que ya otros luchadores como Sami Zayn, Baron Corbin y AJ Styles ya le pusieron el ojo y tras el PPV se verá más de una disputa.

Por otro lado, Shinsuke Nakamura espera ver acción. Dolph Ziggler lo ‘ninguneó’, pero el dos veces campeón de NXT le demostró que no viene de relleno y está en la marca azul para hacer historia. Le ‘apuntó la placa’ a Randy Orton.

Por último, el título femenino de SmackDown también tiene a varias acechando, pero es Charlotte quien considera justo su derecho de tener el cinturón en sus manos y así ser campeona en las dos marcas más importantes de la WWE.