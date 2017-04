WWE Payback EN VIVO ONLINE FOX ACTION: Ver en TV, hora, día y canal de evento PPV

WWE Payback se desarrollará este domingo en el SAP Center de California. La lucha que más promete será la de Chris Jericho contra Kevin Owens, quienes terminarán su feudo por el campeonato de los Estados Unidos.

Tras un gran Wrestlemania, la WWE vuelve con los PPV de las marcas y en esta oportunidad le toca a Raw, que presentará a lo mejor de su cartelera este domingo en el Payback, que marcará el adiós por tiempo indefinido de Chris Jericho, quien va por el título de los Estados Unidos. Lo puedes ver este domingo por la señal de Fox Action y Libero.pe, desde las 7 de la noche (hora peruana, mexicana y colombiana).

La lucha entre el los examigos no será la única en el cuadrilátero, debido a que otros combates también llaman la atención como el de Randy Orton y Bray Wyatt, quienes se verán las caras en un duelo llamado ‘House of Horrors’.

The Hardy Boyz, quienes regresaron de manera triunfal en Wrestlemania 33, defenderán sus campeonatos mundiales en parejas ante la dupla Cesaro y Sheamus.

El hombre que se encargó de despachar a The Undertaker de la WWE, Roman Reigns, tendrá un duelo muy intenso ante un desaforado Braun Strowman, quien mostró su poder ante Big Show y Kalisto en las últimas emisiones de Monday Night Raw.

En WWE Payback también estarán Bayley, Seth Rollins y The Miz, quien estará en el preshow con ‘MizTV’, donde tendrá como invitado especial a Finn Bálor.

¿Cómo puedo hacer para ver WWE Payback?

WWE Payback lo puedes ver este domingo por Fox Action, pero también en la plataforma digital de WWENetwork.com, al que se puede acceder a través de PC, Mac, PS3, PS4, Xbox y Xbox One.

Libero.pe también llevará la emoción del WWE Payback para toda Latinoamérica.

¿A qué hora será el WWE Payback?

WWE Payback será a las 7 de la noche (hora peruana, mexicana y colombiana) de este domingo.

CARTELERA COMPLETA

- Bray Wyatt vs. Randy Orton (C): Campeonato WWE - House of Horrors

- Alexa Bliss vs. Bayley (C): Campeonato de mujeres de Raw

- Chris Jericho vs. Kevin Owens (C): Campenato de los Estados Unidos

- Austin Aries vs. Neville (C): Campeonato Peso Crucero

- Cesaro y Sheamus vs. Hardy Boyz (C): Campeonatos en parejas de Raw

- Seth Rollins vs. Samoa Joe

-.Roman Reigns vs. Braun Strowman