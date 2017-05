WWE SmackDown Live se viste de gala con una gran lucha de cinco para ser la nueva retadora al campeonato de Naomi en Money in the Bank. Lo puedes ver este martes, desde las 7 de la noche (hora peruana), por la señal de Fox Sports 3.

WWE SmackDown Live EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 3: batalla fatal de 5 como previa del Money in the Bank [Hora y canal] Fuente : WWE

WWE SmackDown Live comienza a calentar lo que será en unas semanas el evento del PPV azul de Money in the Bank. La mayoría de luchas están confirmadas, y este martes se conocerá a la retadora número uno al campeonato femenino de Naomi. Se librará un combate fatal de 5 entre Charlotte Flair, Natalya, Tamina, Becky Lynch y Carmella.

Por otro lado, Jinder Mahal deberá pensar en una nueva estrategia para su defensa del título mundial de la WWE en Money in the Bank, tal como se lo indicó el comisionado Shane McMahon la semana pasada. Randy Orton, el retador, medita por estos días, pero ‘The Viper’ podría aparecer en cualquier momento.

La lucha fatal de 6 anunciado por ‘Shane-O’ es una de las más esperadas de la temporada para el público fiel de WWE SmackDown Live. AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Baron Corbin, Sami Zayn, Dolph Ziggler y Kevin Owens no perderán el tiempo para demostrar que están por encima del otro y que tienen todo para ganar el maletín que les da opción a ser retador de un título de la empresa en cualquier momento, hora y arena.

En la última edición de WWE SmackDown Live, específicamente, en el ‘Talking Smack’ se presentó The New Day y emocionó a más de uno con su regreso a los cuadriláteros, luego de que Breezango mantuviera el feudo con The Usos, por el título en parejas del programa y que será expuesto en el WWE Money in the Bank 2017.