Wimbledon 2017: Djokovic, Del Potro, Murray, Federer, Nadal y Muguruza listos para el Grand Slam

Wimbledon 2017 ya arrancó, pero ese fin de semana comenzarán a hacer su aparición las principales raquetas del circuito. Djokovic, Nadal, Federer, Murray, Del Potro y Muguruza despiertan el interés del All England Tennis Club.

Este fin de semana el tenis se pinta de blanco, literalmente, porque se dará inicio a la participación de las mejores raquetas del mundo, tanto en el ATP como en la WTA, en el Wimbledon 2017. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, Juan Martín del Potro, por la rama masculina; y Garbiñe Muguruza, junto con Simona Halep y Angelique Kerber, jalarán miradas en la rama femenina.

RAMA MASCULINA

Andy Murray, el campeón de Wimbledon 2016, inicia su camino no de manera tan cómoda puesto que llega al Grand Slam con dolores a la cadera. A pesar de ello deberá ir con todo para revalidar su título. El nacido en Dunblane empieza su travesía ante uno que ya venga desde la escena previa. En octavos de final podría verse ante Lucas Pouille.

Rafael Nadal, por su parte, arriba al Wimbledon 2017 como ganador del Roland Garros 2017 y motivado a que la hierba no será un obstáculo. John Millman será su primer rival, un hueso duro de roer, pero que no debería ser problema para el número cinco del mundo.

Otros duelos que se pueden producir en los octavos de final de Wimbledon 2017 son: Tsonga vs. Wawrinka, Nishikori vs. Cilic, Raonic vs. Zverev, Dimitror vs. Federer, Thiem vs. Berdych, López vs. Djokovic.

RAMA FEMENINA

En el Wimbledon 2017 habrá una nueva campeona, puesto que Serena Williams tiene 5 meses de gestación y, por obvias razones, no estará en el gramado del All England Tennis Club.

En tal sentido, las candidatas a tener la chance de alzar el trofeo son Garbiñe Muguruza, Angelique Kerber, Simona Halep e, inclusive, la última monarca de Roland Garros, la letona Jelena Ostapenko.

Pero no son las únicas, porque las otras féminas que podrían ser sorpresas son Agnieszka Radwańska, Karolina Pliskova, Caroline Wozniacki, Elina Svitolina, Sabine Lisicki y Venus Williams.

Wimbledon 2017 se podrá ver por las señales de ESPN y la multiplataforma de DirecTV.