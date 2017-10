Eliminatorias Rusia 2018: transexual revela invitación de dos seleccionados de Chile a concentración [VIDEO]

Otra perlita para la selección de Chile que no pudo clasificar al Mundial de Rusia 2018. Según el transexual, Fabiana Portella, contó que dos jugadores de la 'roja' la invitaron al hotel en plena concentración durante las Eliminatorias sudamericanas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Perú vs. Nueva Zelanda: Esta es la buena noticia sobre la trasmisión del partido

Desde su cuenta de Instagram, la chilena Fabiana Portella contó que dos seleccionados de Chile la invitaron a 'pasarla bien' en un cuarto de hotel previo al último duelo de eliminatorias ante Brasil en Bahía. La entrevista la dio para el programa 'Intrusos'.

“Si vine acá es porque tengo evidencia. No hubiese venido a hacer el ridículo o inventar cosas. Tengo fotos, videos, audios y conversaciones de WhatsApp. Tengo la foto de un futbolista desnudo. No se ve la cara, pero se escucha su voz y se ven sus tatuajes", precisó.

La también modelo se mostró indignada porque luego de su negativa, los jugadores le ofrecieron dinero. "Hasta ese minuto llegó mi último cariño hacia cierta parte del futbol. Hay momentos y momentos para todo. Yo pregunté que si Chile ya había clasificado, porque no sabía, y me dicen 'no'. Entonces qué onda, ¿cómo me invitan a 'pasarla bien' al hotel donde concentran, si a pocos días se jugaban la vida en un partido?", agregó. .

NO TE LO PIERDAS: Perú vs. Nueva Zelanda: 'All Whites' piden ayuda a su hinchada para viajar a Lima

Como se sabe Chile (26) ni siquiera pudo entrar a la zona de repechaje luego de perder por 3-0 ante Brasil en la última fecha de Eliminatorias. Perú (26) ocupó su lugar al superarlo por diferencia de goles.

EL DATO

Chile clasificó de forma consecutiva a los dos últimos mundiales. Con Marcelo Bielsa en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con Jorge Sampaoli.