Perú vs. Nueva Zelanda: periodista neozelandés denuncia hostigamiento en concentración [VIDEO]

La Selección Peruana se juega el partido más importante de las últimas tres décadas, los hinchas de la 'Blanquirroja' palpitan este compromiso y no dejan dormir a nadie, así de literal, o si no que lo diga el periodista oceánico, Jason Pine, quien denunció hostigamiento a la medianoche en la concentración de su selección.

"2:51 a.m. explosión de fuegos artificiales en el cielo directamente sobre hotel del equipo", escribió el periodista neozelandés en su cuenta Twitter sobre la 'mala noche' que habría pasado el plantel en torno al duelo de hoy en en el Estadio Nacional de Lima (9:15 p.m.)

They’re going again. 90 seconds or so of prolonged explosions just now. https://t.co/QsFdgnLq9A