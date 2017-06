Selección Argentina: Martín Liberman destruyó a Jorge Sampaoli y volvió a criticar a Lionel Messi [VIDEO]

El polémico periodista, Martín Liberman, arremetió contra el nuevo entrenador de la selección argentina horas antes del partido ante Brasil en Estados Unidos.

Martín Liberman criticó duramente a Jorge Sampaoli y Lionel Messi

La selección argentina derrotó 1-0 a su similar de Brasil y Jorge Sampaoli debutó con el pie derecho. Sin embargo, no todo es de color rosa en tierras gauchas debido a que el reconocido periodista Martín Liberman volvió a criticar duramente a Lionel Messi. No fue el único pues también hizo trizas al entrenador de 57 años.

Y es que el conductor de Fox Sports tomó a mal los elogios del extécnico del Sevilla hacia la estrella del Barcelona. Asimismo, dio a entender que Sampaoli es el títere de la 'Pulga' y que le recomendó que "se ponga los pantalones" de cara a las Eliminatorias Rusia 2018.

"Tú no eres un fan. Eres el técnico de la selección argentina. Eres el jefe de Lionel Messi. Debes tomar las riendas y no chupar cul... Así no fue por entrenadores que sean alcahuetes y amigos de los jugadores.Ojalá le ganemos a Brasil, a Uruguay y vayamos al Mundial", sostuvo Liberman en un programa del Canal 26 de Argentina.

"Tenemos que estar agradecidos de que el mejor jugador del mundo venga desde China, viaje y deje sus vacaciones", dijo Sampaoli en su presentación como DT de Argentina. Liberman no dudó en asegurar que sus frases hacen disminuir a los demás jugadores y enaltecer a Messi.

EL DATO

Jorge Sampaoli debutó su carrera como entrenador en el 2002 dirigiendo el Juan Aurich de Chiclayo.