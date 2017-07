Barcelona: Neymar confiesa que le daba "miedo" jugar a lado de Lionel Messi [VIDEO]

El delantero brasileño Neymar comentó que cuando llegó al Barcelona se sorprendió mucho al compartir vestuario con Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta y Piqué. Además, admitió que le encantaría jugar en el Flamengo, de Paolo Guerrero.

Tras divertirse en la boda de Lionel Messi, Neymar regresó a Barcelona para continuar disfrutando de sus merecidas vacaciones. Pero en Brasil, el programa ‘Caldeirao do Huck’ difundió el último sábado una entrevista, realizada a pocos de finalizar la temporada de LaLiga de España, que concedió el '11' azulgrana al futbolista Leandrinho, jugador del Barcelona de de Curicica y residente en Nova Iguaçu (Río de Janeiro).

En el material en video, Neymar confesó lo duro que le costó acoplarse al ritmo de los demás jugadores del Barcelona. La exestrella del Santos admitió que no podía "creer" que estuviera jugando a lado de tantos cracks del fútbol mundial, sobre todo, a lado de Lionel Messi. 'Ney' incluso confiesa que le daba temor compartir vestuario con 'La Pulga'.

“No digo que fuera difícil adaptarme al vestuario del Barcelona cuando llegué, pero el primer mes fue complicado. Era una situación exquisita, claro, porque cuando entrada y miraba hacia un lado ahí estaba Lionel Messi y en el otro Xavi... o Andrés Iniesta, o Piqué. Parecía que estuviera en un videojuego: justo había jugado en la consola (con ellos) y de pronto lo tenía a mi lado. Al principio yo tenía vergüenza de hablar ellos. Son ídolos, son mis ídolos. Y yo era el recién llegado y muy joven sí”, confesó Neymar.

Por otro lado, Neymar también habló de su posible vuelta al fútbol brasileño donde dejó en claro que le encantaría seguir su carrera en el Flamengo, equipo donde tiene como principal estrella al peruano Paolo Guerrero. Lo curioso es que el jugador del Barcelona no desea regresar al Santos.

“En el Flamengo. Cuando jugué contra ellos (con el Santos) en Maracaná me impresionó la pasión y fidelidad de los aficionados. Incluso cuando perdían ante nosotros no dejaban de animar a su equipo. Eso me impresionó”, comentó Neymar.

La fama y las mujeres

Con el paso del tiempo, la popularidad de Neymar creció como la espuma en Barcelona y se sorprendió al momento de conocer a familiares que nunca vio en su vida y las relaciones sentimentales que se dieron, como el caso de Bruna Marquezine.

“Diría que son una parte de hacerse famoso. Te aparecen amigos y supuestos primos de debajo de las piedras. Es complicado. He tenido la suerte de que ha habido personas que me han ayudado mucho, que cuando no tenía botas para jugar me las han regalado. Estoy muy agradecido a esas personas. Hay muchas, mi familia, amigos... hubo momentos duros. Fue complicado”, finalizó.