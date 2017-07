Chile, el equipo que nunca se rinde, a pesar de remar contra la corriente

Chile es subcampeón de la Copa Confederaciones Rusia 2017. El equipo de Pizzi dio muestra de que nunca se debe tirar la toalla, así se tenga a muchos que no deseen ver la superación y trabajo de un país que se merece estar en lo más alto de los torneos internacionales.

Douglas Santisteban

Tras la gran final de la Copa Confederaciones Rusia 2017, muchos se han rendido ante la selección alemana, que con un equipo integrado -en su mayoría- por jugadores Sub-23, alzó el trofeo y se admiran cómo un proyecto que empezó hace más de una década tiene ahora resultado, sin embargo, el gran ganador no fue el conjunto de Joachim Löw, sino el cuadro de Juan Antonio Pizzi, Chile, que se ganó con merecimiento el reconocimiento de todo el mundo por su entrega y reafirmar, con justa razón, que se encuentra considerado como uno de los mejores del mundo.

Lo de Chile no es resultado del azar, sino de trabajo de una generación que no solo es dorada, sino histórica. Hombres como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel o Gonzalo Jara son muestra de que si se desea lograr un objetivo, se tiene que trabajar y confiar, así se reme contra la corriente.

Los campeones de América han demostrado este domingo que sus ganas de luchar son más grandes que la jerarquía del rival. Tal vez puedan ganar, tal vez, no, pero el espíritu de lucha no desaparece y ello es de admirar, así a más de uno le origine envidia.

No cualquier conjunto le juega de igual a igual a Alemania. Los teutones, quizás, no se hayan presentado con su mejor versión, pero a los de Pizzi no les importó y en la ciudad de San Petersburgo se vio lo que pocos cuadros pueden lograr: jugar sin complejos y dejar en segundo plano el color de la camiseta que está al frente.

Chile, a partir de ahora, se tomará cada partido así, como una final. Le quedan 4 duelos por las Eliminatorias Rusia 2018 y con un fixture nada fácil, pero el corazón latirá más fuerte. Es más, si el TAS le quita los puntos por la controversia con Bolivia, por el caso Nelson Cabrera, es más que seguro que continuarán en la lucha de lograr el cupo al Mundial próximo, y hasta puede ir de manera directa por la fortaleza que poseen, mientras que otros, por cuatro años más, lo verán por televisión.