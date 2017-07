Emelec vs. San Lorenzo HOY EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 3: octavos de final Copa Libertadores

Emelec y San Lorenzo juegan hoy por los octavos de final de Copa Libertadores. Lo puedes SEGUIR EN VIVO ONLINE por Fox Sports 3 y Liberio.pe.

Emelec vs. San Lorenzo EN VIVO ONLINE FOX SPORTS: octavos de final Copa Libertadores

Emelec recibe este jueves a San Lorenzo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo, que se jugará en el Estadio George Capwell de la ciudad de Guayaquil, está programado para las 19:45 horas y será transmitido en vivo y en directo por la señal de Fox Sports 3.

El conjunto eléctrico viene de realizar una campaña irregular en al primera parte del torneo ecuatoriano y ahora intentará lavarse la cara en la Libertadores. Sin embargo, al frente tendrá a San Lorenzo, que terminó como líder del Grupo D por encima de Atlético Paranaense, Flamengo y Universidad Católica.

El técnico Alfredo Arias tendrá una baja sensible para este compromiso. Y es que no podrá contar con el delantero Joao Rojas, quien no se recupera de una lesión y se perderá el duelo ante los argentinos. Sin embargo, el estratega ya trabaja para suplir esta importante baja.

Por su parte, San Lorenzo buscará dar la sorpresa en condición de visita y para ello apelará a sus nuevos refuerzos. El defensa Víctor Salazar y del mediocampista Facundo Quignón serán los rostros nuevos en el equipo del uruguayo Diego Aguirre, quien aseguró tener la fórmula para derrotar a los ecuatorianos.

POSIBLES ALINEACIONES

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Salazar, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Juan Mercier y Franco Mussis; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi.

Emelec: Ayrton Morales, Carlos Moreno, Marlon Mejía, Fernando Pinillo, Bayro Mina, Osbaldo Lastra, Hólger Matamoros, Carlos Orejuela, Rober Burbano y Segúndo Portocarrero Bryan Angulo.