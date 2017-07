Manchester United fichajes: Kasper Dolberg, de 19 años, es la nueva obsesión de José Mourinho, pero...

Manchester United ya tiene atado a Romelu Lukaku. Ahora va por el danés Kasper Dolberg, de 19 años, quien, además, destacó en la última edición de la Europa League, donde los ‘Diablos Rojos’ fueron campeones.

Manchester United ya tiene todo arreglado para que Romelu Lukaku sea su nuevo delantero, pero los fichajes no paran en el club rojo y ahora apunta sus baterías para tener a una de las próximas ‘joyas’ de Europa. La nueva obsesión de José Mourinho es Kasper Dolberg, de 19 años y que juega en el Ajax de Holanda.

Resulta que ‘Goal’ publicó la información que el jugador que fue finalista en la última Europa League está en los planes del Manchester United para la próxima temporada, pero no es el único, ya que otros conjuntos como la Roma de Italia también se han interesado en él al punto que han puesto sobre la mesa la oferta de 15 millones de euros.

Manchester City también lo tiene en la mira, pero ante los rumores de una posible salida de Dolberg del Ajax, el director deportivo del club, Marc Overmars, ha manifestado que no hay intención de vender a Dolberg, por lo que el jugador seguirá por más tiempo en el Johan Cruyff Arena.

Por su parte, el propio Kasper Dolberg habló para los medios oficiales del Ajax y confesó que se siente a gusto en el club y no ve la necesidad de irse. Además, Klaas-Jan Huntelaar, quien juega en su misa posición, fue contratado y el joven de 19 años desea aprender de él: “Es un buen delantero, quien anota mucho, por ende, yo no soy el único y me quiero quedar para aprender y ganarme el puesto”.