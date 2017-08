Barcelona ya tendría todo arreglado con Ousmane Dembélé en reemplazo de Neymar

Barcelona le encontró un reemplazante a Neymar. El delantero francés Ousmane Dembele es el elegido para hacer olvidar a 'Ney'.

La partida de Neymar representa una gran baja en el ataque del Barcelona, por ello los directivos 'culés' inmediatamente se pusieron las pilas y buscaron en el mercado un delantero goleador y con fantasía en los pies. Se habló de Antoine Griezmann y de hasta de Paulo Dybala, pero hay un nombre desde la Bundesliga que viene cobrando fuerza y cada día está más cerca del Camp Nou.

El delantero francés del Borussia Dortmund, Ousmane Dembelé, es el elegido como el sucesor de Neymar y según informan medios internacionales, el club azulgrana tiene todo arreglado para cerrar la operación. "Barcelona ha alcanzado un acuerdo en términos personales con Dembelé y han decidido hacer una oferta de 80 millones € por él", señaló el periodista de Bein Sport, Tancredi Palmeri, en su cuenta de Twitter.

Dembelé, de 20 años, es una de las joyas más preciadas del Dortmund y además de gol maneja las dos piernas al igual que Neymar, característica que habría definido su contratación para los directivos catalanes, ahora la pelota se encuentra en la cancha de las 'abejas' quienes decidirán si aceptan o no la oferta.

Barcelona have reached an agreement on personal terms with Dembelé and have decided to bid 80 millions € for him