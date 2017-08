Christian Cueva se pronuncia sobre amenazas a su familia y desmiente a extécnico del Sao Paulo [VIDEO]

El "10" del Sao Paulo dio la cara en una conferencia de prensa donde habló de todo: las declaraciones de Pintado, su bajo nivel, las amenazas a su familia...

Christian Cueva durante una conferencia de prensa del Sao Paulo. Creditos : Esporte Interativo

El mal momento de Sao Paulo y su coqueteo con el descenso es un gran contraste con la ilusión que generó el equipo de Rogério Ceni a inicios de 2017. En la misma situación se encuentra Christian Cueva. Fue la gran sensación en el primer semestre del año, los hinchas lo amaban, pero su bajo nivel futbolístico tras una complicada lesión y los rumores de una posible llegada al fútbol turco colmaron la paciencia de su propio club y de aquellos que hace un par de meses le rendían pleitesía.

La gran remontada del Sao Paulo ante Botafogo (3-4) devolvió la ilusión al hincha con una buena actuación de Christian Cueva, pero la derrota en casa ante Coritiba dejó todo igual. En el día después, al volante peruano le tocó hablar ante la prensa y no dejó ningún tema sin responder.

El tema inevitable eran las declaraciones de Pintado, extécnico interino del Sao Paulo, quien acusó a Christian Cueva de negarse a jugar ante Santos porque iba a ser suplente. "Estoy a disposición del club porque trabajo aquí. Dijo (Pintado) que no quise jugar y no hablé nada porque fue un tema que se resolvió internamente. No voy a hablar de eso. Pero estoy tranquilo y siempre he estado a disposición del equipo. Si hubiera hecho algo mal, el club me hubiera castigado y eso no sucedió", afirmó.

El "10" del Sao Paulo lamentó las amenazas que viene recibiendo su familia en su natal Trujillo. "Es difícil, no niego que me preocupa, pero tengo que jugar. Es mi familia, pero tengo que estar fuerte. Me preocupa, pero va a pasar. Dejo a la policía trabajar. Voy a ayudar en lo que pueda. Quiero la tranquilidad de mi familia y de mis hijos, que sufren más. Soy la cabeza de mi familia, yo que cuido de ellos", sostuvo.

Christian Cueva reconoció su bajón futbolístico, pero que trabaja para volver a brillar en Sao Paulo. "He trabajado para volver de la mejor manera, con la única mentalidad de ayudar al equipo y crecer como jugador, y mejorar en los aspectos que necesito. Nada influyó en mi rendimiento, nada tuvo que ver la transferencia ni nada. Fue algo personal, interno, y soy hombre para salir de esa", indicó.

En otros temas, el volante de 25 años elogió a Hernanes, lamentó la dura derrota ante Coritiba y aseguró que junto a sus compañeros del Sao Paulo está confiados de poder revertir aquella situación que los tiene en zona de descenso del Brasileirao.

Christian Cueva lleva un gol y 2 asistencias con Sao Paulo en el Brasileirao.