FC Barcelona: Paulinho fue considerado el peor fichaje en la historia del Tottenham

El flamante fichaje de Barcelona no dejó un buen recuerdo en los hinchas del Tottenham durante su paso entre 2013 y 2015.

Los hinchas del Tottenham deben ser los más sorprendidos con el fichaje de Paulinho por el Barcelona. El brasileño, que fracasó estrepitosamente con la camiseta de los 'Spurs', acaba de llegar al club blaugrana por 40 millones de euros en respuesta a la dolorosa derrota ante el Real Madrid en el Camp Nou por la ida de la Supercopa de España.

Curiosamente la llegada de Paulinho al Barcelona se da en una circunstancia parecida a cuando fichó por el Tottenham. El volante brasileño llegaba avalado por el buen nivel y titularidad en su selección, aunque en el primer caso se dio tras el título del 'Scratch' en la Copa Confederaciones 2013.

El Tottenham pagó 19,8 millones de euros por un Paulinho que llegaba procedente del Corinthians. El volante impresionó en su debut con un gol triunfal de taco ante el Cardiff, aunque su estrella se fue diluyendo con el correr de los partidos hasta ser considerable prescindible para el DT Mauricio Pochettino.

Hace unos meses la prestigiosa revista 'Four Four Two', en colaboración sus lectores, eligió a Paulinho como el "peor futbolista en la historia del Tottenham". "En términos de calidad-precio, Paulinho está en lo más profundo de la piscina de los fichajes caros y sin calidad. El brasileño de los 18 millones de libras empezó razonablemente bien con un tanto ganador ante el Cardiff, pero rápidamente este 'nuevo Lampard' se convirtió en objeto de burla", escribió el medio sobre el hoy futbolista del Barcelona.

"El mayor recuerdo de Paulinho es su inolvidable 'disparo' contra el Burnley en 2015, que provocó auténticas escenas de incredulidad. Y en otro partido contra el Norwich controló tan mal un pase que se golpeó con el balón en la cara. Algunos jugadores limitados técnicamente al menos ponen énfasis en el esfuerzo, pero incluso esto está más allá de Paulinho", remató.

Paulinho es el cuarto fichaje más caro en la historia del Barcelona.