Neymar recibe un 'tierno' saludo de su ex Bruna Marquezine: "Me enamoré de la persona equivocada" [VIDEO]

El PSG no ha sido todo felicidad para el brasileño Neymar, ya que su expareja, la modelo Bruna Marquezine, le dedicó una canción dos meses después de haber terminado su relación amorosa. Mira el video.

Neymar y Bruna Marquezine se separaron por razones aún desconocidas. Foto: Agencias

Neymar siendo muy joven ya lo tiene todo para asegurar su fortuna económica por muchos años al cerrarse su traspaso del Barcelona al PSG. Sin embargo, el amor no ha estado en la misma sintonía de sus bolsillos luego de que en el pasado mes de junio terminará, por tercera vez, su relación con la modelo Bruna Marquezine.

Muchos medios del espectáculo apuntan a que Neymar ahora estaría saliendo con la actriz y cantante Demi Lovato. Nada de esto ha sido confirmado. Lo cierto es que el brasileño está muy concentrado para darle todas las alegrías a los hinchas del PSG y, así, corresponder a los 222 millones de euros que pagaron por él.

El motivo de su ruptura amorosa con Bruna Marquezine fue debido a que ella no quiso casarse con él. Neymar no esperaba está decisión de su pareja y no lo pensó dos veces para finalizar la relación.

El tiempo cura las heridas, pero Bruna Marquezine no ha olvidado del todo a Neymar y, tras mirar que ahora sale con Demi Lovato le ha dedicó la canción "Eu Me Apaixonei Pela Pessoa Errada" ("Yo me enamoré de la persona equivocada").

La misma fue grabada durante el cumpleaños de la actriz brasileña Tatá Werneck donde se le vio acompañada de otro hombre quien sería su nueva pareja.