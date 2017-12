Ray Sandoval selló su vínculo con Monarcas Morelia de Raúl Ruidíaz y Andy Polo. El delantero de Sporting Cristal firmó su nuevo contrato por el club azteca.

Ray Sandoval es flamante refuerzo de Monarcas Morelia de Raúl Ruidíaz

Ray Sandoval dejó Sporting Cristal para partir a México junto a su representante José Chacón. El delantero peruano firmó un nuevo contrato con el Monarcas Morelia, club donde militan los peruanos Raúl Ruidíaz y Andy Polo, quienes ya iniciaron la pretemporada.

Ray Sandoval pasó los exigentes exámenes médicas para luego recién firmar su nuevo contrato. El delantero nacional optó por aceptar la propuesta del club monarca por la continuidad que le ofrecieron, Tigres que lo quería lo iba a prestas.

El punto a favor de Sandoval es que llega a pedido expreso del técnico, quien está seguro que formará un dupla de temer con Raúl Ruidíaz que es sensación en la Liga MX. "Lo vi y me gustó y no es de ahora. Recuerden que el club trabaja con seis meses de anticipación. A los posibles refuerzos se les da seguimiento. Si no se lograra su contratación hay en cartera otros candidatos”, puntualizó el DT.

Luego de firmar su contrato, Ray Sandoval conocerá a sus compañeros, quienes ya iniciaron la pretemporada con miras a la Liga MX. El club de Raúl Ruidíaz buscará llevarse el título, este año se quedó en semifinales al perder contra Rayados de Monterrey.