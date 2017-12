Marouane Fellaini asegura que en Inglaterra lo califican de "agresivo" y hasta "asesino"

El futbolista belga del Manchester United se queja del trato que recibe por parte de los arbitrajes en la Premier League. "Muchas veces yo soy el villano", dijo Fellaini

Lleva cuatro temporadas en el Manchester United. Fuente : Agencias

El volante del Manchester United, Marouane Fellaini asegura que recibe un trato injusto por parte desde que llegó a la Premier League y está indignado que le hayan puesto el cartel de "agresivo" y hasta "asesino".

"Me han etiquetado de agresivo y de asesino", dijo el mediocampista belga, quien además se quejó que exista una regla para él y otra para sus rivales. "Han habido muchas veces en las que he sido yo el villano y no debería haber sido así. ¿Qué debo hacer si me tiran del pelo? Suena a broma, pero duele de verdad", agregó.

El espigado futbolista (1,94 m.) lleva 10 temporadas en Inglaterra: 6 en el Everton y 4 en el United, siendo expulsado en tres oportunidades, la última en un derbi ante el Manchester City en el pasado mes de abril.

"El año pasado me sancionaron después del derbi contra el City por un cabezazo a Sergio Agüero. Sin embargo, él vino hacia mí y luego se cayó como si le hubieran disparado… Y fue a mí al que le sacaron la roja", contó Fellaini, quien asegura que los rivales lo provocan para que recaccione.

"Los jugadores suelen provocarme, pero, ¿sabe la gente cuántas tarjetas amarillas me sacaron el último curso? Cuatro en 45 partidos. Nunca he destrozado la carrera de nadie".

Finalmente, Fellaini se quejó de una dura entrada del defensor irlandés del Southampton Shane Long. "¿Vieron la suerte que tuve? Me podía haber roto la rodilla. Si no hubiera tenido el esparadrapo puesto me la habría roto y ahora estaría por lo menos seis meses fuera por lesión. Si hubiera sido yo el que hace esa entrada me llegan a sancionar con tres o cinco partidos. A él le sacaron la amarilla, se disculpó y en eso se quedó todo", finalizó.

EL DATO

Fellaini jugó el Mundial Brasil 2014 con Bélgica. Disputó cinco partidos y anotó un gol.