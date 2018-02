Real Madrid: Toni Kroos es duda para la vuelta ante el PSG en París

El alemán terminó con una lesión en la rodilla izquierda y se perderá hasta cuatro partidos con el Real Madrid. En el Bernabéu rezan para que no se pierda la revancha ante el PSG.

Peligra la participación de Kroos en la vuelta ante el PSG en París. Fuente : Agencias

No todo es dicha en el Real Madrid. Es que pese a vencer al PSG y dar un paso importante para avanzar de ronda en la Champions League, en tienda 'merengue' preocupa la posible ausencia de una de sus figuras para la vuelta en París.

Toni Kroos terminó el partido de ida sentido y los estudios arrojaron que el cerebral mediocampista sufre un esguince de ligamento lateral externo en la rodilla izquierda. Pese a que oficialmente no se informó el tiempo que estará de baja, el diario AS de España asegura que alemán no jugará lo que resta de febrero.

El futbolista germano, de los mejores del mundo en su puesto, se perderá fijo cutaro partidos de la Liga Santander: ante el Real Betis (18/2), Leganés (21/2), Deportivo Alavés (24/2). y Espanyol (27/2).

Tanto Zinedine Zidane como los aficionados del Real Madrid esperan que Kroos se recupere a tiempo para el duelo de vuelta en el Parque de los Príncipes, el 6 de marzo.

Real Madrid fichó a Kroos en julio del 2014, tras el Mundial, desembolsando 25 millones de euros.