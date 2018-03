Arsenal: Nabil Fekir figura en la órbita de los 'Gunners'

El francés Arsène Wenger, estratega del Arsenal, ha pedido el fichaje de Fekir para que haga dupla con Alexandre Lacazette.

Nabil Fekir es seguido de cerca en tienda 'Gunner'.

A poco más de tres meses para que se abra el mercado de pases, diversos clubes de Inglaterra empiezan a 'hacer caja' para hacerse con el fichaje soñado. El Arsenal, a la vanguardia, quiere dar la hora y atrasar al Manchester City y Chelsea con el fichaje de Nabil Fekir. El extremo francés, de raíces argelinas, se ha convertido en la principal obsesión de Arsène Wenger, quien ya tiene la fórmula para convencerlo.

En Inglaterra informan que Wenger hablará con Alexandre Lacazette para que sea el intermediario en la operación. Como se sabe, el actual artillero 'Gunner' compartió vestuarios hasta hace poco con Fekir en el Olympique de Lyon. Un dato no menor es que el representante de dicho jugador dejó las puertas abiertas ante una posible salida.

"Si al final de la temporada, que no es el caso de hoy, hay que tomar una decisión, entonces nos sentaremos con el presidente y encontraremos la solución correcta. Respeto ante todo a Lyon. No nos iremos salvajemente tras un enfrentamiento. Nabil está en un gran club francés, si no el más grande", puntualizó el agente. Si bien hay intención de venderlo en junio, el representante sabe que ello no será factible.

Y es que desde Lyon aseguran que Fekir no está en venta y harán todo lo posible para retenerlo. Hay que recordar que el volante del Olympique finaliza su contrato a mediados de 2020. No obstante, en tienda 'Gunner' están dispuestos a desembolsar 50 millones de euros para comprar su pase.

EL DATO:

Nabil Fekir cursa su quinta temporada con el Olympique de Lyon.