Chelsea recibirá a Tottenham este domingo (10:00 a.m./hora peruana). Partido entre equipos londinenses.

Chelsea vs. Tottenham EN VIVO ONLINE por ESPN: Partidazo por la Premier League.

Chelsea y Tottenham vienen dolidos por la eliminación temprana en la Champions League. El Stamford Bridge será el escenario para este gran partido, válido por la fecha 32 de la Premier League, que será transmitido por ESPN desde las 10 a.m.

Chelsea, bajo el mando de Antonio Conte, entraron en un bache que los ha colocado en el quinto lugar con 56 puntos, en puesto de Europa League. Los ´Blues’ buscarán descontar puntos con el Tottenham, rival directo por el último cupo a la Champions League, el objetivo que ambos tienen en la liga inglesa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El Bayern Múnich humilló al Borussia Dortmund, pero igual se va Jupp Heynckes

Por otro lado, el Tottenham viene de 4 victorias consecutivas. Están en la casilla 4° con 61 puntos y quieren dejar fuera de la pelea al Chelsea. Los ´Spurs’ no podrán contar con Harry Kane, quien se lesionó hace algunas fechas y sigue en recuperación.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona logró agónico empate 2-2 ante Sevilla por la Liga Santander [Resumen y goles]

Eden Hazard, la máxima figura del Chelsea, será la principal arma en busca de la victoria. Y en la defensa, Andreas Christensen es duda por una fatiga muscular, pero Mourinho lo esperará hasta el final. Mientras que en el Tottenham, Mauricio Pochettino sabe que debe asegurar el cupo a la siguiente Champions.

Posibles Alineaciones del Chelsea - Tottenham

XI Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Kanté, Bakayoko,William, Hazard y Morata.

XI Tottenham: Lloris; Trippier, Sánchez,Vertonghen, Davies; Dier, Dembelé, Lamela, Alli, Eriksen y Son.

Hora en vivo del Chelsea - Tottenham

México Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua: 9:00 a.m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 10:00 a.m.

Venezuela y Bolivia: 11:00 a.m.

Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay: 12:00 a.m.

España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra: 5:00 p.m.