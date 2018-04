Cristiano Ronaldo: cuadro francés rechazó al 'Comandante' cuando jugaba en el Lisboa

Cristiano Ronaldo estuvo a una firma de anclar en las filas de este cuadro galo, sin embargo, no llegó por esta insólita razón.

Cristiano Ronaldo estuvo cerca de fichar por el Olympique de Lyon.

La vida de Cristiano Ronaldo pudo haber dado un giro de 360 grados cuando aún jugaba en el Sporting de Lisboa. Es que el portugués estuvo cerca de fichar por el Olympique de Lyon en 2003, así lo reveló Tony Vairelles en declaraciones al 'Canal +' de Francia. A estas alturas no se estuviera hablando de sus gestas.

Si 'CR7' hubiera estampado su firma por los 'Leones'- lo más probable y lógico - es que no seríamos testigos de sus hazañas en cada partido, ver cómo rompe récords en la Champions League y Mundial de Clubes. Pues, la liga francesa nunca tendrá el mismo nivel y prestigio que la española.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Champions League: programación, fecha, hora y canal de los partidos de cuartos de final

El Olympique Lyon quería vender a Tony Vairelles. El Sporting Lisboa tocó su puerta y ofreció dos de sus jugadores, uno de ellos fue el astro luso. El cuadro galo no aceptó dicha propuesta. "El Lyon prefería una transferencia. El club quería venderme, me quedaba un año de contrato. No quería un intercambio, sólo dinero", disparó Vairelles.

NO TE LO PIERDAS: Instagram: Aida Martínez visitó el Santiago Bernabéu y alborotó a los turistas con su colosal figura

Según Vairelles, el cuadro galo se debe estar arrepintiendo de no haber fichado al 'Bicho', jugador que en esos tiempos pasaba desapercibido en el Sporting Lisboa y su futuro era incierto. Como se sabe, el 'Comandante' terminó recalando en las filas del Manchester United y, posteriormente, por el Real Madrid.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo llegó a la 'Casa Blanca' a mediados de 2009.