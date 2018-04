Barcelona vs. Roma: El lamentable récord que tiene Luis Suárez en Champions League [VIDEO]

El delantero uruguayo; Luis Suárez no marca en la Liga de Campeones desde aquel partido para el recuerdo ante PSG, siendo exactamente el número de abstinencia en 884 minutos.

Tenemos que entrar en los recuerdos para poder notar lo que fue el último gol de Luis Suárez, en ese momento histórico donde Barcelona pudo remontar el partido ante PSG. Mediante ‘Lucho’ y una actuación excelsa todo encaminó. Pero salió en frente el DT Valverde para blindarlo.

"Estará motivado. ¿Hay algún partido en que Suárez no lo esté? Seguro que mostrará su mejor versión. De hecho, la necesitaremos. Que no haya marcado en Europa es casualidad. Hace unos meses me preguntabais por su sequía en la Liga y pronto empezó a marcar. Creo que ahora pasará lo mismo porque es un jugador que se relaciona bien con el gol".



“Es una casualidad absoluta”, pero ojo, el técnico del cuadro ‘capitalino de Italia’ anhela que el apetito goleador del Uruguayo no se despierte hoy en el Camp Nou. “Espero que siga sin marcar”, deseó Di Francesco. Dándole así un motivo de engrandecer su figura. Está el deseo de verlo todavía con la ‘pólvora mojada’, sin embargo está el mundo entero a la expectativa. El diario AS armó un cuadro de los ‘9’ que han marcado en UEFA Champions League.

El gol en Lisboa, que no fue. Desde entonces, jugó y cayó eliminado en los cuartos de final contra la Juventus, ha disputado 704 minutos de 720 posibles en la presente edición de la competición continental. Lo más cerca que estuvo de convertir fue en el campo del Sporting de Portugal, donde patrocinó un autogol de su compatriota Sebastián Coates a la salida de un córner. El Barcelona necesita que los vuelva a meter él mismo. Las opciones de triplete dependen también de Suárez.

