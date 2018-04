Atlético Madrid venció 2-0 a Sporting Lisboa por la Europa League

Atlético Madrid venció 2-0 a Sporting Lisboa en el Wanda Metropolitano por la idea de los cuartos de final de la Europa League.

Atlético Madrid encarriló el pase a las semifinales de la Europa League, aún pendiente del partido de vuelta en Lisboa, con una victoria tan práctica como incontestable frente al Sporting de Portugal, en un ejercicio de favorito del equipo rojiblanco, que explotó los errores atrás de su adversario.

El primero a los 22 segundos, con un gol de Koke Resurrección; el segundo, en el minuto 40, por medio de Antoine Griezmann, para dar un paso firme, aún no concluyente, hacia la penúltima ronda del torneo, quizá con un marcador más corto de lo que apuntó por ocasiones, con cuatro paradas de Rui Patricio, entre el despropósito defensivo de su rival, enfocado en Mathieu y Sebastián Coates.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Arsenal vs. CSKA Moscú: El golazo de Aaron Ramsey que remueve el mundo [VIDEO]

Con Diego Costa, con Griezmann y con Kevin Gameiro ya sobre el césped para más de media hora, tenía la oportunidad de zanjar la eliminatoria para su viaje dentro de una semana a Lisboa. Se quedó en el 2-0, con susto final por la mejor ocasión de su rival, pero con un muy buen resultado, con su novena victoria consecutiva en casa sin un solo gol en contra y con las semifinales más cerca.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid: Jugador de la Juventus confía en remontada frente al merengue

EL DATO

El próximo jueves se jugará la vuelta en Portugal.

MINUTO A MINUTO

47' Costa se falla una clara opción, solo mano a mano con Rui Patricio.

39' Gooool del Atlético Madrid, Griezmann marca el segundo.

24' Cae Costa en el área, los hinchas piden penal, el juez no cobra nada.

2' Ufff Godín de cabeza cas anota el segundo, Rui Patricio salvó su portería.

1' Gooool de Atlético Madrid, Koke marca el primero ante Sporting Lisboa.

Alineaciones confirmadas:

Atlético: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Lucas, Saúl, Gabi, Correa, Koke, Costa, Griezmann

DT: D.P. Simeone

Sporting Lisboa: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão; William, Battaglia; Gelson Martins, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz; Dost

DT: P. de Jesús

Estadio: Wanda Metropolitano

PREVIA:

Con Diego Costa y Antoine Griezmann, Atlético Madrid sale esta tarde en el Wanda Metropolitano a mantener la racha de ocho victoria como local, cuando enfrente al Sporting Lisboa por los cuartos de final de la Europa League. Transmite ESPN 2 y lo puedes seguir EN VIVO por Libero.pe

Diego Costa ya está restablecido del golpe que le apartó de la titularidad el pasado domingo frente al Deportivo de La Coruña y el futbolista francés regresa al equipo después de cumplir un partido de sanción; los dos al frente de la ofensiva del conjunto rojiblanco por un título en esta temporada.



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Europa League: fecha, hora y canal de los encuentros de los cuartos de final

Alejado aún del liderato de la Liga del Barcelona, dos puntos más cerca que hace una semana, pero todavía a nueve, la Liga Europa es su oportunidad. Es el torneo que impulsó su enorme salto hace seis años en el inicio de la era Simeone, cuando fue campeón en Bucarest en 2012, y el consuelo que le queda a un grupo para metas más altas.



Dos ejercicios de superioridad contra el Copenhague y el Lokomotiv, con cuatro triunfos, trece goles a favor, sólo dos en contra y los partidos de vuelta siempre transformados en trámites, porque solucionó sus eliminatorias en la ida, ya fuera en casa o a domicilio, aunque en este caso sube la dificultad ante el Sporting.



Al equipo luso, más competitivo que sus dos rivales precedentes, le recibe este jueves con el debate de fondo en la grada sobre el regreso al escudo anterior, modificado para este curso, en el Wanda Metropolitano, donde el Atlético es inaccesible, sin un solo empate o derrota, desde el pasado 20 de enero, con el 1-1 contra el Girona.



Desde entonces, nadie ha logrado nada ni ha batido su portería en ese estadio. Ni Las Palmas (3-0) ni el Valencia (1-0) ni el Athletic Club (2-0) ni el Copenhague (1-0) ni el Leganés (4-0) ni el Lokomotiv (3-0) ni el Celta (3-0) ni el Deportivo de La Coruña (1-0), todos doblegados con más o menos brillo por el Atlético.



Necesita más el conjunto rojiblanco, vencedor a la vez de doce de sus últimos catorce choques oficiales y reinventado varias veces por las múltiples bajas, reducidas a la mitad, a tres, para este jueves, en el que Diego Simeone recupera de una tacada a Antoine Griezmann, Victor Machín, 'Vitolo' y Juanfran Torres para este encuentro.



Por contra, aún mantiene tres ausencias: Filipe Luis, por la fractura de tibia sufrida contra el Lokomotiv hace ya tres semanas; José María Giménez, por el traumatismo en el pie sufrido la pasada semana con su selección; y Sime Vrsaljko, que se resintió esta mañana de sus molestias musculares y que es baja para el encuentro.



En ese sentido, el técnico dispone de 16 futbolistas del primer equipo -ha citado a Roberto Olabe y Antonio Montoro del filial para completar la citación- para configurar su once, con la vuelta del ataque tipo, formado por Diego Costa y Antoine Griezmann, un hombre clave para el Atlético por su talento, su fútbol y sus goles.



Baja el pasado domingo ante el Deportivo por ciclo de cinco tarjetas amarillas en la Liga, ha marcado 21 tantos en sus últimos 25 partidos, quince en los catorce más recientes y diez en sus últimos siete duelos. Además, suyos han sido seis de los últimos nueve goles del Atlético, aunque no jugó ningún minuto el domingo.



Enfrente tendrá a Rui Patricio, el portero que le frustró a él, incluido con una magnífica parada a un remate suyo, y a su selección hace dos años en la final de la Eurocopa 2016 disputada en el estadio de Saint Denis, ganada por Portugal y perdida por Francia.



NO TE LO PIERDAS: Copa Libertadores: resultados, fecha y hora para los partidazos de esta semana

En el resto del once, Simeone mantiene dos incógnitas, según las pruebas en el último entrenamiento. Una en la banda derecha, entre Ángel Correa y Víctor Machín, 'Vitolo', y otra en una de las dos posiciones en el medio centro, entre Gabi Fernández y Thomas Partey, con más probabilidades para el primero en cada uno de los casos.



Enfrente estará el Sporting de Portugal, un adversario en horas bajas, que se ha despedido de sus opciones ligueras al perder en el campo del Braga (1-0) y que buscará acabar con su maldición contra los equipos españoles, ya que no ha ganado ninguno de los doce partidos que ha disputado contra ellos como visitante.



Los 'leones' suman tres derrotas en los últimos cuatro partidos lejos de Lisboa, incluida la de la vuelta de octavos final de este torneo en el campo del Viktoria Plzen (2-1), en la que un gol del argentino Rodrigo Battaglia en la prórroga dio a los el pase a la siguiente ronda por un marcador global de 3-2.



Sin embargo, el Sporting se ha plantado en cuartos de final con un estilo poco vistoso pero muy efectivo y que ya puso en problemas a dos grandes como el Barcelona y el Juventus, con los que se cruzó esta temporada en la fase de grupos de Liga de Campeones.



Su principal baza será el delantero holandés Bas Dost, principal referente en ataque y que esta temporada ha conseguido 30 goles en 41 partidos. Falta por ver si el punta estará solo en el ataque o si bien será titular Doumbia, que esta semana ha regresado a los entrenamientos tras un mes apartado por una lesión en el gemelo.



El marfileño es uno de los fijos en competiciones europeas para Jorge Jesus, que aprovecha su movilidad para crear espacios en la defensa para Dost.



Si el técnico luso opta por dejar al neerlandés como único delantero, la duda estaría en la banda izquierda, puesto que se disputarían el argentino Marcos Acuña y el portugués Rúben Ribeiro, que llegó a la disciplina verdiblanca en el mercado invernal.



Para dar velocidad al equipo, el juego pasará por el extremo derecho Gelson Martins, la otra gran estrella del equipo y un verdadero puñal cuando tiene metros para correr por su carril.



Serán también de la partida tres defensas con pasado en la Liga española: el italiano Cristiano Piccini, que pasó por el Betis; el exbarcelonista Jérémy Mathieu y el portugués Fábio Coentrão, cedido por el Real Madrid.



POSIBLES ALINEACIONES

ATLÉTICO MADRID: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Correa, Saúl, Gabi o Thomas, Koke; Griezmann y Diego Costa.

SPORTING DE LISBOA: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão; William Carvalho, Battaglia, Martins, Bruno Fernandes, Rúben Ribeiro o Acuña; y Bas Dost.

Árbitro: Sergei Karasev (Rusia).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 02.05 (19.05 GMT). EFE

TRANSMITE ESPN 2 CANAL 506 MOVISTAR- 625 DIRECTV

HORARIOS ATLÉTICO MADRID VS. SPORTING DE LISBOA

Perú - 2:05 p.m.

Argentina - 4:05 p.m.

Colombia - 2:05 p.m.

Ecuador - 2:05 p.m.

México - 2.05 p.m.

España - 9:05 p.m.

Chile - 4:05 p.m.

New York - 3:05 p.m.

Miami - 3:05 p.m.