FC Barcelona: Ousmane Dembélé y el calvario que vive en tienda azulgrana

Ousmane Dembélé solo ha convertido un tanto con el FC Barcelona en la presente campaña 2017-18.

Ousmane Dembélé lleva 14 partidos disputados con la indumentaria del FC Barcelona en la presente temporada.

El joven atacante francés, Ousmane Dembélé, vive un presente irregular con el FC Barcelona. El ex Borussia Dortmund no sólo se quedó en el banquillo ante la AS Roma por Champions League, sino que no jugó ningún minuto, a pesar de que venía de ser titular y firmar un discreto partido ante el Sevilla en la pasada jornada de la Liga Santander de España.

Esta discontinuidad no permite que Ousmane Dembélé libere su buen fútbol, después de que contra el Chelsea; por octavos de final de la Liga de Campeones, si actuara unos minutos, hasta con gol incluido.

Ousmane Dembélé, desde que regresara de su segunda lesión, ha sumado 406 minutos en Champions League; repartidos en siete encuentros de los 9 que ha disputado hasta el momento el elenco ‘catalán’.

Cabe resaltar que, el FC Barcelona, con Ousmane Dembélé, posiblemente, desde el once inicial, recibirá este sábado al Leganés por la jornada 31 de la Liga Santander.

