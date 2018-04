Zlatan Ibrahimovic y el equipo de México que estuvo apunto de fichar

Zlatan Ibrahimovic rechazó una oferta de la Liga MX antes de fichar por Los Angeles Galaxy. Ya había decidido jugar en Estados Unidos.

Zlatan Ibrahimovic es figura en Los Angeles Galaxy Fuente : EFE

Cuando decide algo Zlatan Ibrahimovic nada lo hace cambiar de opinión. Así lo dejó en claro el jugador sueco en una entrevista a la cadena ESPN al revelar que antes de fichar por Los Angeles Galaxy tuvo una oferta de la Liga MX.

Zlatan Ibrahimovic quien dejó Manchester United para fichar por Los Angeles Galaxy de la MLS, contó. "Tuve una oferta (de la Liga MX) antes de que viniera aquí. No puedo decir de dónde, todo es confidencial (sería Tigres) . Tuve una oferta pero mi mente estaba en el LA Galaxy, y cuando decido algo no importa qué se ponga en el camino, porque cuando me enfoco en una cosa eso es todo lo que busco", manifestó el atacante de 36 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLS: le preguntan a Zlatan Ibrahimovic si repetiría su golazo de media distancia y su respuesta sorprendió a todos

Como se recuerda, Zlatan Ibrahimovic debutó en la MLS en el derbi ante el LA FC donde anotó un doble y le dio vuelta al marcador (4-3) con un golazo de bolea desde casi 35 metros.

Ayer LA Galaxy no pudo con el Sporting Kansas City y cayó por 2-0 en casa por la MLS. Zlatan Ibrahimovic entró a los 65' del complemento y estuvo muy cerca de descontar en el marcador.

NO TE LO PIERDAS: FIFA podría dejar sin Mundial a Zlatan Ibrahimovic si es convocado en Suecia

EL DATO

LA Galaxy se alista para enfrentar al Chicago Fire este sábado 14 de abril.