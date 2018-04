Manchester United: Anthony Martial está a una firma de llegar a este grande de Europa

Anthony Martial ha expresado su deseo de salir en el próximo mercado de fichajes. El francés no está a gusto en el Old Trafford.

Anthony Martial es seguido de cerca por el Atlético de Madrid.

José Mourinho, en primera fila, será testigo de ver cómo algunas estrellas del Manchester United deciden empacar maletas y recalar en las filas de otra escuadra. Si la 'bomba' de la mañana fue que Marcus Rashford no desea seguir más en el club, la noticia del día es la partida de Anthony Martial. El francés 'cortó palitos' con el entrenador portugués.

Martial sabe que mientras siga 'The Special One' en el banquillo no tendrá protagonismo, por lo que ha expresado su deseo de salir en el próximo mercado de fichajes. Según 'Radio Monte Carlo', el francés figura en la órbita del Atlético de Madrid que estaría dispuesto a pagar su cláusula de rescisión.

Pese a que Anthony Martial tiene contrato con el Manchester United hasta a mediados de 2019, con opción de extenderlo por una temporada más, el extremo quiere ser vendido a otro club. Fue así que el 'Atleti' se puso mosca y pretende pagar lo que piden los 'Diablos Rojos' para dejarlo libre, así lo reveló 'RMC'.

En lo que va de la temporada, 'Tony' suma 9 goles y 5 asistencias en 26 partidos. La joven perla del United cursa su tercer año en el Teatro de los Sueños y tenía todas las ganas de renovar su vínculo, pero no viene teniendo el protagonismo de antes y ello fue el detonante para que mire otros horizontes.

EL DATO:

Anthony Martial debutó en el Olympique de Lyon en 2012.