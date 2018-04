Real Madrid vs. Juventus: Gianluigi Buffon se despediría de la Champions en el Bernabéu

Gianluigi Buffon, una leyenda italiana y de la Juventus, comentó sobre jugar su último partido de Champions ante Real Madrid.

Gianluigi Buffon juega en la Juventus desde el 2001

La vida y el fútbol le deben algo a Gianluigi Buffon: ganar la Champions League. El histórico portero italiano, en los últimos 3 años, ha jugado dos finales de este gran torneo europeo, pero ambas las perdió. Barcelona, en 2015, y Real Madrid, en 2017, fueron sus verdugos.

Sin embargo, estos no fueron los únicos golpes duros que sufrió ‘Gigi’. El portero de 40 años, que se encuentra en el ocaso de su carrera, no podrá participar del mundial de Rusia 2018 con Italia, ya que perdió el repechaje ante Suecia, el año pasado. Si bien, Buffon no ha anunciado que se retirará a final de temporada, mucho se habla de que si lo haría.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona vs. AS Roma: Gabriel Batistuta y sus emotivas palabras tras clasificación romana

Este martes 11 de abril, Juventus visitará al Real Madrid por el partido de vuelta, de cuartos de final, de la Champions League. En Italia, la ‘Juve’ cayó 3-0 y el camino es cuesta arriba. Gianluigi Buffon lo entiende así y hoy, en la conferencia de prensa previa al encuentro, mencionó algo que dejó impactados a muchos.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona: La catastrófica estadística de Lionel Messi en las eliminaciones del equipo ‘Azulgrana’

"Existe esta posibilidad de que juegue mi último partido de Champions, pero ni me deprime ni me genera pensamientos negativos. Si lo pienso, de niño habría firmado jugar mi último partido de Champions en el Santiago Bernabéu", afirmó ‘Gigi’. La sorpresa fue inmediata y la tristeza de, no solo fanaticada italiana, sino de los hinchas del fútbol, se hizo sentir.

EL DATO:

Gianluigi Buffon ha ganado 17 títulos con la camiseta de la Juventus, equipo en el que juega desde el 2001.