El Barcelona pone precio a Paco Alcácer de cara al próximo mercado de fichajes

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, comunicó a la directiva que no quiere contar con Paco Alcácer.

Paco Alcácer no viene siendo tomado en cuenta por Valverde.

A puertas del próximo mercado de pases, Ernesto Valverde ya sabe con qué jugadores quieren contar y con quienes no. Hay una lista larga de posibles fichajes, pero también hay algunos que no van más. Uno de ellos es Paco Alcácer. El extremo del Barcelona no ha llenado las expectativas y sería traspasado en verano.

El técnico 'culé' siempre ha sido frontal con sus 'pupilos' y ha dejado en claro cuáles son sus expectativas con cada uno de ellos. Algunos respondieron y otros no. Alcácer no tiene sitio en el combinado blaugrana y todo indica que dejaría el Camp Nou en junio. Ante ello, diversos clubes de la Premier League ya empezaron a tocar su puerta.

Según el diario catalán 'Sport', Paco Alcácer fue puesto en vitrinas de cara al próximo mercado de fichajes. El Barça lo ha tasado en 30 millones de euros con la finalidad de recuperar lo invertido por el exjugador del Valencia. Su salida daría paso a Antoine Griezmann, quien viene sonando con fuerza.

El 'Principito' es seguido de cerca y su traspaso solo sería posible si el combinado 'blaugrana' desembolsa 150 millones de euros. Por ello, quieren agilizar la venta de Paco para poder hacer caja. Otro que también tiene la 'soga al cuello' es Ousmane Dembélé, quien no encajó en el equipo.

EL DATO:

Paco Alcácer debutó en el Valencia en 2010.