Atlas vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO ONLINE UNIVISION: Partido por LIGA MX

En una nueva edición del clásico de Jalisco, ‘Los zorros’ de Atlas se enfrentarán a ‘Rebaño sagrado’ de Guadalajara. En el ‘Estadio Jalisco’: (Desde 9:00P.M - HORA PERUANA).

El clásico ya está listo. Creditos : Libero.pe

LA PREVIA

Tanto Atlas como Chivas, tienen historia para regalar, ahora se enfrentarán en una nueva edición del clásico más importante en la región Jalista. Más conocido como ‘El Clásico Tapatío’, esto por la jornada 16 del Clausura 2018. El estadio Jalisco es la sede central del partido programado para este viernes 20 de abril desde las (9:00P.M - HORA PERUANA).

No podemos negar que es un partido importante para la LIGA MX, pero está desencantado por la posición donde se encuentran ambos conjuntos. Ninguno tiene chance de llegar a la liguilla final, es más algo de orgullo por no caer con el vecino del barrio. Teniendo ‘Las Chivas’ un enfoque más centrado en la ConcaChampions. Así lo destina la dirección del cuadro rayado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Puebla vs. América EN VIVO ONLINE TV AZTECA: Partido por Liga MX

Reafirmando la información, el directivo ‘Chivista’ Francisco Gabriel de Anda:

"Seguramente (usaremos cuadro alterno). Así lo hicimos desde hace dos partidos. Cuando tienes claro lo que quieres, el resultado de corto plazo no puede cambiar tu forma de pensar. A nosotros no nos mueve eso (las críticas por los jóvenes), lo tenemos muy claro todos. No solo es para darle descanso al cuadro titular, es porque estos chavos ya están listos. No son improvisados", en conversación con el Diario Marca.

NO TE LO PIERDAS: Ray Sandoval: "Siento que estoy recuperando mi nivel"

POSIBLES ALINEACIONES - ATLAS VS. GUADALAJARA:

XI ATLAS: Hernández; Govea, Barreiro, Márquez, Jiménez, Calderón, Ortega, Garnica, Cardona; Aboagye, Caraglio.

DT - Gerardo Espinoza Ahumada.

XI GUADALAJARA: Cota; Hernández, Alanís, Pereira, Mayorga; Sandoval, Benítez; Macías, Pizarro; Pulido, Zaldívar.

DT - Matías Almeyda.

¡Fiel! ¡Aún hay boletos en taquilla! No te arriesgues a comprar en reventa porque suelen ser falsos.



📝 Más información: https://t.co/T25P8UppIc pic.twitter.com/sc3FhU8PWM — Atlas FC (@atlasfc) 19 de abril de 2018

⚠️ Atentos, ChivaHermanos. 😱



¡El lunes arranca la venta general de 🎟 para la Gran Final de @TheChampions! 🏆🏟🐐



Revisa los puntos de venta y sus horarios 👇👀 pic.twitter.com/mndO62KmZs — CHIVAS (@Chivas) 19 de abril de 2018

Te recordamos las zonas que aún están disponibles para el Clásico Tapatío. Las entradas se encuentran disponibles en los puntos de venta de @SuperboletosMx, tiendas Elektra, Línea Atlas y taquillas del Estadio Jalisco.



*No aplica niños gratis. pic.twitter.com/J3ueVTFk7b — Atlas FC (@atlasfc) 19 de abril de 2018