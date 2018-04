Luka Modric: "Me veo jugando en los Estados Unidos"

Luka Modric, estrella del Real Madrid, habló sobre su futuro. Se ve terminando su carrera en la MLS.

Luka Modric durante un partido con Croacia. Foto: EFE

Luka Modric es titular indiscutible en el esquema de Zinedine Zidane para el Real Madrid. Viene teniendo una temporada de lujo y quiere ganar su tercera Champions League de manera consecutiva. Habló para un medio de comunicación sobre su futuro.

"Uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro, aún tengo contrato en el Real Madrid por dos años más. Estoy feliz aquí, siempre dije que me gustaría terminar mi carrera en Madrid pero si no, me veo jugando en los Estados Unidos", le confesó el croata a 'SVT Sport'.

El medio le preguntó sobre el fútbol estadounidense y de la decisión de Zlatan Ibrahimovic sobre marcharse a la MLS. Recordemos que el delantero sueco es el nuevo artillero de LA Galaxy y viene teniendo un buen momento personal.

"Ibrahimovic ha sido uno de los mejores jugadores de Europa de los últimos 10 o 20 años. Se fue. Es su decisión, le deseo todo lo mejor y que disfrute su fútbol allí. Aunque me gustaría tenerle un poco más cerca para verlo más, para disfrutar de su magia como en los últimos años", culminó Luka Modric.