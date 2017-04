AC MIlán promete ser una de las mejores escuadras del continente europeo. Cesc Fábregas y el gabonés Aubameyang están en los planes del club, según fuente de Internet.

AC MIlán, con los nuevos dueños, apuntan a tener en sus filas a Cesc Fábregas y Pierre-Emerick Aubameyang Fuente : Difusión

El último jueves se dio a conocer la noticia de la venta del AC Milán a un grupo inversor chino y así comenzar la etapa de resurgimiento de la escuadra ‘rossonera’, y no pasó mucho tiempo para que se conozcan las posibles nuevas contrataciones de la era Li Yonghong: Cesc Fábregas y Pierre-Emerick Aubameyang.

Según ‘Tuttosport’, el español Cesc Fábregas no está cómodo en el Chelsea. Desde la llegada del técnico Antonio Conte no tiene mucha acción y busca una escuadra donde pueda sentirse útil y no estar en la banca o, simplemente, ni siquiera aparecer en lista.

Si bien su nombre ya fue mencionado a principios de temporada para ser fichaje del AC Milán en el mercado de invierno europeo, no sería hasta el final de la temporada el momento de anunciar su salida de Stamford Bridge.

En el caso del gabonés Aubameyang, el veloz delantero tiene ofertas de otros grandes de Europa como Real Madrid y Barcelona, sin embargo, el poder del dinero de los chinos en Lombardia haría que cambie de opinión, ya que le estarían ofreciendo 7 millones de euros netos por temporada.