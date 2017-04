Real Madrid vs. Bayern Múnich: espectacular mural en el Estadio Santiago Bernabéu por Champions League [FOTO]

Real Madrid y Bayern Múnich salieron al campo de juego del estadio Santiago Bernabéu con todas las energías enfocadas para controlar el balón e ir al ataque para ganar el partido. Por ello, el público jugó un partido aparte con una buena presentación de un mural para mandar buenas vibras al equipo local en los cuartos de final de vuelta de Champions League.

En una de las tribunas populares del Bernabéu, el público del Real Madrid montó un verdadero espectáculo al mostrar un mural muy bueno en el que motivó al equipo con el mensaje “Road to Cardiff” (Camino a Cardiff).

Recordemos que en esta oportunidad, en la presente temporada, la ciudad galesa de Cardiff fue elegida como la sede de la final de la Champions League, que se jugará el próximo 3 de junio.

#RoadToCardiff El mural y el deseo de todos los madridistas en el Santiago Bernabéu. Definición de gigantes entre Real Madrid y Bayern. pic.twitter.com/KUymCMTojg — Pasión Fútbol (@PasionFutbolFC) 18 de abril de 2017

Real Madrid llegó al partido con una ventaja mínima, pero importante de 2-1. Los dos tantos fueron marcados por Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en el primer jugador en llegar a los 100 goles en competencias europeas.